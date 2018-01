Pesteg Dred / SS-Say: I Have Seen You Through the Years, Worn by Different Faces

Tilbage i december 1981 står to unge fyre og en pige og indspiller nogle numre. De har ikke en krone på lommen, hvilket resulterer i at der skal gå fire år, før kunstmagasinet Atlas smider sangene af sted som et kassettevedlæg til bladet. Bandet gik under navnet Pesteg Dred, udgivelsen Years of Struggle Against the Lies, the Stupidity and the Cowardice.

Pigen hedder Inge Shannon, Martin Hall og Per Hendrichsen hedder drengene. Og samme år, 1985, kommer de to førstnævnte med endnu en udgivelse, denne i samarbejde med Henrik Möll. Bandet gik under navnet SS-Say, udgivelsen Fusion.

Begge bands havde Shannon som vokalist og legede med det eksperimentelle, rockede elektroniske univers. Og begge udgivelser er nu at finde på pladen I Have Seen You Through the Years, Worn by Different Faces. Det vil sige herhjemme. For egentlig kommer genudgivelsen i anledning af, at de to plader bliver udgivet separat i USA, på hvert deres pladeselskab endda. Men herhjemme kan vi så få fornøjelsen af én samlet udgivelse.

Musikken er jo den samme som dengang, så der er selvfølgelig en nostalgisk værdi i udgivelsen, som jeg ikke kunne drømme om at pille ved. Som med så megen anden musik stammer den fra en anden tid og dermed også en anden kontekst. Så hvis du var en af dem, der fulgte med dengang, og måske endda har en af de gamle kassetter eller 12″-vinyler, så tillykke! Du kan nu få dem i digitaliseret facon og genopleve glæden ved dem. For os andre, der enten ikke kender til udgivelserne, eller, som undertegnede, slet ikke var født dengang, er det interessant at lytte til, hvad disse godt og vel 53 minutter kan byde på.

Pladen består af 10 numre, syv af Pesteg Dred og tre af SS-Say. De er i samme boldgade, og måske er det også derfor, de er sat ind på samme skive. Dog må Pesteg Dred siges at være en kende mere eksperimenterende i forhold til numrenes form og længde. “Light, More Light” er et næsten 13 minutter langt Pesteg Dred-udspil, der skaber en let syret stemning, med sin fremtrædende, markante elektriske strengeleg og en vokal, hvis form kan minde om Fagget Fairys’ talende facon. Det har sine højdepunkter, men ud over skift i dynamikken må det siges at være en noget ensartet omgang.

Den mest markante forskel mellem Pesteg Dred og SS-Say er den elektriske støj over for de elektroniske synths. En forskel, der bliver mere forståelig, når man tænker på, at Per Hendrichsen er en guitarens mand, mens Henrik Möll senere gik hen og blev dj. Pesteg Dred smager mere af fattig teenager i december anno 1981, hvor der er kælet mere for produktionen af SS-Say-numrene. Og det er også de tre SS-Say-sange, der gør sig bedst her i 2010, hvor det eksperimenterende nok mere er en niche end udtryk for en generation.

Alt i alt er Pesteg Dred ikke den mest inspirerende lytteoplevelse, men pladen bliver trukket godt op af SS-Says mere legende lydbillede. Pladen vil nok ikke genoplive de gamle bands, men den beviser, at noget af den danske musik fra 80’erne, der ikke har klassikerstatus, sagtens kan tåle en genudgivelse.