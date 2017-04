Årets bedste plader 2014

2014's to bedste plader ifølge Undertoners skribenter. Her, nærmest poetisk, forenet i et: Plowing Into the Field of Love/Lost in the Dream.

Et stykke inde i 2015 bringer vi her et flygtigt tilbageblik på 2014 – et år, der bød på masser af interessant musik fra både ind- og udland. Undertoner-redaktionen har voteret og fundet frem til årets bedste plader i 2014.

I forbindelse med udvælgelsen af årets bedste plader fra 2014 tikkede følgende besked ind fra en af skribenterne her på Undertoner: »Tænk engang. Jeg føler slet ikke jeg har haft tid til at lytte til ny musik i år.«

Det bør bemærkes, at vedkommende nu alligevel kom godt omkring med sine årslister. Men følelsen er ikke desto mindre forståelig, især når vi tager mængden af tilgængelig musik – ny som gammel – i betragtning og ydermere forsøger at måle den hastighed, hvormed musikken synes at flyde. Og selvsamme følelse indfinder sig da også nu, hvor vi et stykke inde i 2015 bringer et tilbageblik på 2014 – et år, der bød på masser af interessant musik fra både ind- og udland.

Her på Undertoner uddeler vi som bekendt karakterer, og i 2014 var der fuld plade i seks tilfælde. Det drejer sig om den selvbetitlede debutplade fra kaotiske Narcosatanicos, The Mountains pop-perle The Mountains, the Valleys, the Lakes, Sun Kil Moons fortællelystne og rørende Benji, den berusende og gennemarbejdede plade IIII fra krautrockende Papir, Swans’ udmattende, foruroligende og tidskrævende To Be Kind og ikke mindst FKA twigs’ LP1, der fik anmelder Niklas Kiær til at overgive sig fuldstændigt med ordene, »Hun har verden for sine fødder«. Det er selvfølgelig kun toppen af isbjerget, og en topkarakter er heller ikke altid ensbetydende med en topplacering – kun to af de ovenstående plader er således tilstede på vores lister over de bedste plader fra 2014. Det gør bestemt ikke de udeblevne mindre anbefalelsesværdige, men er alligevel tankevækkende.

Vi har på redaktionen voteret og fundet frem til en række plader, som vi mener udgør en essentiel del af det forgangne musikår. Hvert tilvalg har affødt en uendelig række fravalg, og vi mener ikke, at vi har fået det hele med. Det er der heldigvis råd for.

For sideløbende med strømmen af musik er en lang række musikblogs, -magasiner og -kritikere, der forsøger at følge med, forklare, forstå og samle op. Det kan især anbefales at kaste et blik på essayet Ildsjælens år, hvor Frederik Denning byder på en solid og skarp gennemgang af året på den mere alternative del af den danske musikscene, de spændende og læseværdige årslister fra så forskellige steder som Passive/Aggressive, Anmelderen, Börneblogger og HipHopAnmeldelser (der trods en mindre krise fortsat lever), samt Ralf Christensens alsidige og samfundskritiske artikler Hjemme hos de kendte og Et år pakket med territorial-kampe. Derudover er der de velovervejede årslister fra henholdsvis Stereogum, der indleder med følgende betragtning: »Music is a messy thing. There’s too much of it, too many genres, too many ideas, for anyone to make sense out of all of it — or even to hear all of it.« The Quietus byder også på masser af inspirerende plader og konstaterer i samme omgang tørt, at:

»All of those think pieces on international outlier trends and avant-garde underground movements will count for little in terms of popular perception if a website’s got The War On Drugs’ Lost In The Dream as their number one album.« Netop den plade vender vi tilbage til.

Foruden de ovenstående er der også anmeldelsen af de seneste plader fra Selvhenter og Svin, hvor Undertoners egen Thøger på underholdende vis langer ud efter årets mainstream og med håbefuld alvor pointerer, at:

»Den nye radiostation The Lake, impro-bastionen Mayhem og bryggerser og garager over hele landet undfanger fortsat musikkollektiver og menigmandsavantgardister til at tage kampen op mod status quo. Der er stadig mulighed for at slå Danmark fast som et land, der kan andet end at være ophavsmand til Bruno Mars-jam og nudelkrøller.«

Men hvorfor alle de citater og links? Tjo, det er så forbandet svært at samle op på et helt musikår, der stritter i alverdens retninger. Her på Undertoner slår vi os – i mere end en forstand – på »Opmærksomhed til den alternative musikscene«, men hvad er det efterhånden? Det spænder bredt og afhænger utvivlsomt af den enkeltes perspektiv. Især fordi vi ikke blot, som Erik Skyum-Nielsen i sin opsamling af litteraturåret 2014 påpeger, har:

»(…) én kultur, vi har flere. Og i hver inddeling af den lineal eller »Toblerone-række«, de danner, findes der en trekant med glidende overgange fra punkt til punkt. Modellen siger: Kvalitet og mangfoldighed. Den siger, at kvalitet ikke er knyttet til ét bestemt kulturelt fundament og ikke defineret ud fra et snævert kulturelt ideal.«

Det kan sagtens overføres til musikken og er en iagttagelse, som vi også bør forholde os til i musikkritikken, omend det kan være besværligt. Igen handler det om fokus, og endvidere det besværlige i at pendulere mellem del og helhed. Musikkritikken har efterhånden svært ved at følge med musikken, der hastigt udvikler sig og mængdemæssigt overvælder den enkelte. Hvilke krav kan vi stille til musikkritikken og den enkelte musikkritiker? I den sammenhæng er det værd at tygge sig igennem James Parker & Nicholas Croggons tre artikler om musikkritik, hvor d’herrer peger på en række problemer og udfordringer, som de mener musikkritikken stod over for i 2014 og som formentligt også følger med over i 2015.

Der findes ikke nødvendigvis noget rigtigt eller entydigt svar på ovenstående spørgsmål, men selve refleksionen er vigtig. Om ikke andet kan en del af svaret formentlig findes i det spørgsmål, vi som udgangspunkt stiller til musikken. Dette leder endvidere tankerne i retningen af følgende citat, der sagtens kunne være formuleret i dette årti i det nye årtusinde, men ikke desto mindre stammer fra Robert M. Pirsigs bog Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel, der udkom i midten af 70’erne:

»”Hvad er det sidste ny?” Det er et interessant og oplysende evigt tilbagevendende spørgsmål, men hvis man går for meget op i det resulterer det i en endeløs parade af pjat og mode […] I stedet vil jeg beskæftige mig med et andet spørgsmål: “Hvad er det bedste?” Det er et spørgsmål som går mere i dybden end i bredden (…)«

Spørgsmål som »hvad er det sidste ny?« eller »hvad er det bedste?« er i min optik ikke de primære for Undertoner. I stedet bør det primære spørgsmål være »hvad er det interessante?« Og med disse ord kommer her Undertoners lister over de bedste danske og udenlandske plader fra 2014. Må 2015 blive et interessant musikår – med masser af god tid til at lytte til ny musik.

Årets bedste danske plader i 2014

1. Iceage: Plowing into the Field of Love

2. The Raveonettes: Pe’ahi

3. Navneløs: Værk

4. Cancer: Ragazzi

5. Communions: Cobblestones [EP]

6. Broken Twin: May

7. Solbrud: Jærtegn

8. Nikolaj Nørlund: Det naturlige

9. MØ: No Mythologies to Follow

10. Lower: Seek Warmer Climes

10. Yung: Falter

Årets bedste udenlandske plader i 2014

1. The War On Drugs: Lost in the Dream

2. Sun Kil Moon: Benji

3. Mac DeMarco: Salad Days

4. Beck: Morning Phase

5. Damon Albarn: Everyday Robots

6. St. Vincent: s.t.

7. Sharon Van Etten: Are We There

8. Flying Lotus: You’re Dead!

8. Run the Jewels: Run the Jewels 2

10. FKA twigs: LP1

11. Angel Olsen: Burn Your Fire for No Witness

11. Future Islands: Singles

13. Cymbals Eat Guitars: LOSE

13. Perfume Genius: Too Bright

15. How To Dress Well: What Is This Heart?

16. East India Youth: Total Strife Forever

17. Ariel Pink: pom pom

17. Mogwai: Rave Tapes

19. Ben Frost: Aurora

20. Rivulets: I Remember Everything

20. Lana Del Rey: Ultraviolence

Følgende skribenter deltog i sammensætningen af årslisterne: Thøger Christensen, Camilla Grausen, Sabina Hvass, Søren Jakobsen, Perry MacLeod Jensen, Niklas Kiær, Bitten Kjærgaard, Lasse Dahl Langbak, Fie Neergaard, Alex Nørregaard, Joachim Kahr Rasmussen, Asbjørn Skødt, Sebastian Friis Wittrock, Camilla Zuleger. Vi bringer snarligt et indlæg med skribenternes individuelle lister.