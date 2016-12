Premiere: Ny single fra Denise: “Okay Alright Now”

Den danske indierock-/britpop-kvartet Denise, der består af Emil Månsson (vokal), Esben Kjeldsen-Kragh (trommer), Jacob Askim Chakravarty Andersen (bas) og Steffen Spangmose Pedersen (guitar), indtog med deres første single, “Love Affair”, for nogle uger siden 1. pladsen på Barometerlisten på P3. Nu er gruppen klar til på ny at vinde lytternes gunst. Vi er på Undertoner glade for at få lov til have premiere på gruppens anden single, “Okay Alright Now”, og være med til at sparke februar vellydende i gang.

I modsætning til “Love Affair” er det et noget mere rocket udtryk, der møder lytteren på “Okay Alright Now”, men det rokker ikke ved gruppens fine fornemmelse for at skrue et fængende omkvæd sammen. Hvor nummerets to vers glider tilbagelænet afsted, og guitar, bas og trommer søger at vinde fodfæste, stiger intensiteten i omkvædene, hvorfra selvsikkerheden skinner håndfast igennem.

Og dog. For på tekstsiden synes en selvplagerisk ringeagt at melde sit indtog, en indre samtale om mangelfuldhed og noget uopnåeligt: »It takes a tender touch that you don’t have/ a milligram of something fast/ to take her down from where she’s at«, eller anden omgang, der indledes med: »it takes a lot of love that you don’t have.«

Selv nævner forsangeren Emil Månsson tekstmæssigt Bright Eyes-nummeret “Lua” fra I’m Wide Awake, It’s Morning som en inspirationskilde og peger på »mødet mellem det smukke og det fortabte«. Og det rammer måske meget godt “Okay Alright Now”, som det herfra blot er at lægge øre til: