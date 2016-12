7 hurtige til Spot-aktuelle ticktock

Bag navnet ticktock finder man Sebastian Zieler, et nyt dansk navn inden for elektronisk, alternativ pop, som står bag EP’en Fault Lines med singlen “Pastel Clouds”. Han har indtil videre givet flere koncerter i London, og hans musik har også opnået britisk radio-airplay på BBC 1. Nu spiller ticktock på Spot Festival 2016, og vi fangede ham til syv hurtige spørgsmål.

Hvem eller hvad bliver du inspireret af?

»Jeg inspireres af alt muligt hele tiden. Men jeg ligger mest mærke til det i samtaler med min kæreste, venner og familie. Alle de vilde ting, de laver og tænker.«

Hvad driver dig?

»Forundring. Og leg, tror jeg. Det er spændende at prøve at navigere i det kæmpestore mind fuck, det er at være til.«

Hvorfor navnet ticktock?

»Da jeg var 18, havde jeg en eksistentiel krise, der handlede om tid. Jeg følte ikke, at samfundets rammer gav mig tid til at (prøve på at) begribe dem. Dét og misforholdet mellem den subjektive oplevelse af tid og den kvantificerede industritid fyldte enormt meget. I dag føles det helt banalt. Som samfundet ser ud nu, er nuet en løben ind i fremtiden. Der er fart på, og man opfordres til at have endnu mere fart på. Anywho, den eksistentielle krise er overstået for længst. Når nuets metaforiske trafikkaos bliver for meget, kan man jo bare gå en fucking tur og hænge ud med et træ eller to.«

Hvorfor, tror du, at du indtil videre har opnået større succes i England end i Danmark?

»Jeg gætter på, at det er en blanding af, at mit pladeselskab The Big Oil Recording Company har satset mere på England, og det, at der er flere mennesker i England og derfor flere, der lytter til nichemusik.«

Hvad betyder det for dig at spille på Spot Festival?

»I år spiller rigtig mange af mine venner der, så det føles som at skulle på en kæmpe udflugt med dem. Vi skal også spille til Crunchy Frogs efterfest på Sway. Det er hele seks år siden, jeg sidst var til Spot, og der spillede jeg ikke. Men jeg vil til Crunchys efterfest og det var så sjovt, at det er overraskende, at der ikke er nogen, der har gjort det ulovligt. Er vildt glad for at skulle spille der.«

Hvis du kunne vælge lige, hvem du ville, hvem ville du så spille support for?

»Lige nu? Grimes.«

Hvad er det næste, der er på vej fra dig?

»Vi udgiver snart en dobbeltsingle og begynder arbejdet på en ny EP efter Spot.«

Læs også ticktocks anbefalinger til Spot her. Under festivalen spiller ticktock med band fredag den 29. april kl. 18.30 på Filuren i Musikhuset og lørdag den 30. april kl. 23 til Crunchy Frogs afterparty på Sway.