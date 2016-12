Fotoreportage: Baby in Vain, 29.04.16, Radar, Spot Festival, Aarhus

De tre medlemmer i det EP-aktuelle danske grungeband Baby in Vain er nogle populære damer. Da de fredag aften kl. 23 skulle gå på scenen på Spot Festival, var der lang kø uden for spillestedet Radar, som havde sagt stop for flere publikummer. Undertoners anmelder var en af de uheldige, der ikke fik en plads på Radar for at høre Baby in Vain, men heldigvis var vores fotograf Morten Lau-Nielsen til stede og forevigede trioens koncert.

Så må vi prøve at fange Baby in Vain, når de spiller i Vega i København den 25. maj eller på Tinderbox i Odense den 24. juni 2016. Bandets beskidte smadderrock gjorde i hvert fald lykke, da de gæstede NorthSide Festival i 2014.

Fotos: Morten Lau-Nielsen