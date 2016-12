Maj-koncerter II: Pistoler fra Denver i pastelfarvede Aarhus

»Træt af tidens velfriserede indierock?« spørger Jazzhouse i sin omtale af koncerten med Neil Michael Hagerty. Hvis svaret er ja, er det naturligvis netop denne koncert, du skal løse billet til. Hagerty er aktuel med et nyt album ved navn Denver, som er en hyldest til byen af samme navn, hvor han har boet i de seneste fem år. Forvent krads, smadret og slingrende rock, når det tidligere medlem af Pussy Galore og Royal Trux møder op på Jazzhouse onsdag den 18. maj i selskab med sit band, The Howling Hex.

Hagerty er også på plakaten til Pop Revo, der foregår fredag den 20. maj og lørdag den 21. maj på spillestederne Radar, Atlas og Voxhall i Aarhus. Festivalen har undertitlen »The Grand Finale«, fordi årets udgave af den aarhusianske festival desværre bliver den sidste nogensinde. Pop Revo startede som en fælles drøm om at få The Clientele til Aarhus. Skotske The Pastels var også øverst på Pop Revo-arrangørernes ønskeliste. I år – til den allersidste Pop Revo – er det endelig lykkedes at få det indflydelsesrige DIY-popband til den jyske hovedstad. Det er knap tre år siden, vi sidst skrev om The Pastels her på Undertoner. Anledningen var udgivelsen af den seneste plade, Slow Summits, som Jacob Lisbjerg gav fem U’er.

Et andet af festivalens hovednavne, Cavern of Anti-Matter, nævner vi til gengæld her for første gang. Og det er ikke, fordi det er et nyt spændende undergrundsband. Bandet har ellers netop udgivet debuten Void Beats/Invocation Trex, men hovedmanden bag, Tim Gane, har tidligere været et centralt medlem af Stereolab. Cavern of Anti-Matters pulserende musik er en naturlig videreudvikling af Stereolabs eksperimenterende og vidtfavnende pop. Pop Revo har flere spændende navne på programmet, som du kan læse om her.

Den 3. juni er Steve Gunn klar til at sende endnu en soloplade på gaden. Den får titlen Eyes on the Lines og byder formentlig på flere fine, guitarcentrerede folkrock-sange fra den amerikanske sangskriver. Steve Gunn besøgte Danmark sidste sommer, hvor han gav en koncert på Roskilde Festival, som ifølge Undertoners Martin Colerick desværre forekom indforstået og ufarlig. Forhåbentlig viser Gunn sig fra en mere imødekommende side, når han gæster Loppen søndag den 22. maj.

For fem år siden opløste søskendeparret Friedberger The Fiery Furnaces og igangsatte hver sin solokarriere. Søster Eleanor har udgivet tre album med fængende, men knap så krøllet indiepop i sammenligning med Fiery Furnaces’ spraglede kludetæppe-pop. Seneste album, New View, udkom først på året, og det gav Undertoners Lars Andreasen fire et halvt U med den begrundelse, at det er en plade som »kunne være dit soundtrack på en solvarm sommerdag eller en farverig efterårsdag, med eftertanken sat i gear og de gode vibes, der lurer lige under overfladen.« Eleanor Friedberger giver koncert på Ideal Bar i København søndag den 29. maj.

