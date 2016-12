Juni-koncerter I: Fremmede muser anlægger byhave på slot og p-plads

Den 35-årige amerikanske sangerinde og sangskriver Marissa Nadler har netop udsendt sit nye album Strangers. Singleforløberen “Janie in Love” viser, hvordan Nadlers lyd er blevet mindre afdæmpet og giver plads til lag-på-lag-guitarer sammen med Nadlers smukke, indimellem næsten spøgelsesagtige vokal. Da hun gav koncert på Loppen tilbage i 2009, skrev Undertoners Christian Klauber: »Denne koncert var musik for hjertet og sjælen. Indadvendt, når den term bruges i sin allermest positive betydning.« Nu kan Marissa Nadler igen opleves i København, nemlig i Lille Vega onsdag den 8. juni.

Samme aften tager de britiske stadionrockere i Muse hul på to aftener i træk i Forum på Frederiksberg. Hvis det bliver bare noget i retning af deres more-is-more-koncert på Roskilde Festival sidste sommer, så bliver det både bombastisk og med rigeligt med guitarhvin. Der er endnu ledige billetter til koncerten 9. juni.

Pumpehuset har taget hul på sommerens række af gratis koncerter i deres byhave, hvor der er åbent fra kl. 14 for hængen-ud, picnic og øldrikkeri indtil aftenens bands går på kl. 18.30. Den kommende tid kan man opleve bands som de eksperimentende Solhverv, folkrockbandet Blå Nætter (som i øvrigt også kan opleves 10. juni i københavnske Råhuset) og psychrock-drengene i Dør nr. 13. Se andre gode navne fra programmet i Pumpehusets byhave, og hvornår de spiller, i vores koncertkalender.

I år ser endnu en ny festival dagens lys på Fyn. På de kanter så man Tinderbox have premiere sidste år, og nu får den følgeskab af en lidt mere intellektuel makker, nemlig Heartland Festival, der løber af stablen ved Egeskov Slot fredag den 10. juni og lørdag den 11. juni. Mercury Rev, The Flaming Lips, Sun Kil Moon og Low er blandt de internationale navne på plakaten, og blandt de danske figurerer Blaue Blume, Mikael Simpson og Chinah. På programmet er også et Brian Eno-installationsværk i Riddersalen, madboder med kvalitet i højsædet og diverse kultur-“talks”. Se hele programmet her. Undertoner tager turen til Fyn og tjekker den nye festival ud, så stay tuned.

I hovedstaden er der også festival de samme dage. I noget mindre format, ganske vist. Ikke desto mindre er det værd at kigge forbi området under Bispeengbuen på Frederiksberg den 10. og 11. juni, hvor den lille Carpark Festival foregår. Det er de endnu (semi)ukendte bands, der er i fokus, men festivalen har vokset sig større siden føste år, hvor et par gamle møbler under Bispeengbuen udgjorde samlingspunktet. Nu er der to scener og 14 navne på plakaten i alt. Blandt de 14 er Laurence the Crowned, som er en ny dansk indiepoptrio bestående af medlemmer fra blandt andet Before the Show og Stærosaurus, samt garagerock/grunge-duoen Nicotine Nerves og We at Sea, den debuterende sanger/songwriter Rebekka Søndergaard Mortensens projekt. Læs mere om Carpark Festival her.

Der er flere koncertanbefalinger til dig i Undertoners koncertkalender.