Juni-koncerter II: Nordsidens sønner drikker mælk og leger drengebande

Nu er vi endelig nået hertil. For en del musikglade danskere cirkulerer året ikke rundt om nytårsaften, men om sommerens NorthSide og Roskilde Festival, to af de absolutte damplokomotiver på landets holdkort over festivaler. Og nu til dags er der jo endda også Tinderbox i Odense midt imellem. NorthSide Festival løber af stablen i weekenden 17.-19. juni med navne som Iggy Pop, Sigur Rós og Beck, og du kan læse mere om musikprogrammet på den aarhusianske festival i Undertoners egen optakt.

Spillestederne rundt omkring i landet står dog ikke helt tomme på trods af højsæsonen for festivaler. Torsdag den 16. juni spiller en af finalisterne fra Karrierekanonen i Huset-KBH. Det er Drengebande, som spiller blød, catchy, dansksproget popmusik. Banden spillede en anmelderrost koncert til Spot Festival og bliver sammenlignet med navne som TV-2 og Love Shop. Produceren bag Drengebande giver også sit besyv med til arrangementet og spiller som opvarmning under navnet Summers. Drengebande er oprindeligt fra Thy, og koncerten i Huset-KBH er en del i bandets nedtælling til årets Alive Festival til august. Her skal de nemlig op og spille på hjemmebane i Thy. Der vil også blive annonceret to yderligere navne til aftenen.

Den 17. og 18. juni finder en fantastisk lille festival sted. Det er Midsommer Festival, som foregår i en privat have på Præstø. For tredje år i træk kører den lille festival derudaf med store armbevægelser og kan præsentere navne som We at Sea og Folkeklubben. Midsommer Festival præsenterer desuden flere navne, som også var aktuelle på forårets Spot Festival, heriblandt Jærv, EXEC alias Troels Abrahamsen, The Entrepreneurs og Quick Quick Obey. M.I.L.K er også blandt disse, og da Undertoners Sofie Guldager Rafn havde hørt ham på Spot, kvitterede hun med fem U’er.

Det er selvfølgelig næsten umuligt at komme uden om Roskilde Festival. Hele ballet starter med warm-up-dagene den 25. juni og onsdag den 29. juni med det store musikprogram. Roskilde Festival kigger Undertoner, traditionen tro, nærmere på i separate opvarmningsartikler, men hør allerede nu de fire relativt ukendte navne fra programmet, som en af festivalens bookere anbefaler til Undertoners læsere, heriblandt Chicago-folkpopbandet Whitney.

Hvis du af gode grunde ikke er til festival på Midtsjælland, så er det faktisk stadig muligt at se et band, som godt kunne stå øverst på både NorthSide og Roskildes plakat. Den 28. juni spiller ingen ringere end folkrockbandet Mumford & Sons på Amfiscenen ved Godsbanen i Aarhus. Sidste år udgav de pladen Wilder Mind, som fik flotte anmeldelser i udlandet. Nye udgivelser betyder tit turné, og Marcus Mumford og co. rammer altså nu Danmark. Undertoner fangede bandet til deres koncert i Falconer Salen for tre år siden. Her var vores anmelder Andreas Overgaard lidt lunken og uddelte treethalvt U og skrev: »Det er ikke uforståeligt, hvorfor Mumford & Sons har så stor succes med det, de foretager sig. Der tages godt fat om 70’ernes folkemusiktraditioner, som får sig en ordentlig tur gennem popmaskinen med en gigantisk produktion, blæser- og strygersvøbte omkvæd af svulmende størrelser, samt letfordærvelige tekster om alle slags kærlighed, der er vage og gammelromantiske nok til at passere som intellektuelle. Resultatet er et band, der lyder både friskt og innovativt for de ører, der er ved at blive trætte af at blive fodret af med radioens syntetiske pop-metervarer, men som stadig er fængende nok til at fange dem overhovedet.« Døm selv, når bandet gæster Aarhus, mens Roskilde buldrer på Sjælland.

