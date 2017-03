Puscifer, 18.06.16, NorthSide Festival, Aarhus

Fotos: Hjördís Jónsdóttir & Thorsten Iversen/NorthSide

Den enigmatiske sanger Maynard James Keenan har gennem sin karriere tiltrukket sig en discipelskare som få andre kan hamle op med. Som frontmand for det ikoniske progmetalband Tool og for den alternative metalscenes supergruppe A Perfect Circle har han legioner af fans verden over, der står klar til med kyshånd at tage imod alt, hvad han kaster sig over. Men i de senere år har det været så som så med nyt fra den amerikanske sanger. A Perfect Circles sidste nye materiale er fra 2004, mens der har været mere eller mindre radiotavshed på Tool-fronten siden 10.000 Days fra 2006.

Af uransaglige årsager har Maynard James Keenan i stedet valgt at kaste sin tid og kærlighed over sideprojektet Puscifer, der oprindeligt opstod som et jokeband i et talkshow, men som siden har antaget en mere alvorlig karakter. Puscifer har for første gang krydset atlanten, og selvom der ikke just var proppet foran NorthSides Blå Scene, så var det tydeligt, at de fremmødte kom med en god portion ærbødighed og nysgerrighed over at se, hvad den skæve frontmand nu havde taget med til dem.

Nysgerrigheden blev godt hjulpet på vej af et bizart scene-setup bygget op omkring en boksering midt på scenen. Band såvel som Keenan entrerede da også scenen iklædt mexicansk-inspirerede wrestlingmasker og jakkesæt. Bandet lagde ud med den stemningsmættede “Telling Ghosts”, der bød på et virkelig flot vokalsamspil mellem Keenans dramatiske røst og sangerinden Carina Round. Makkerparrets vokalharmonier skulle vise sig at være et af koncertens få lyspunkter, selvom ensemblets rodede og kiksede sceneshow truede med at stjæle fokus selv fra de flotte vokalpræstationer.

På nummeret “Galileo” fra Puscifers nyeste album, Money Shot, blev vi introduceret til to hold af mexikanske wrestlers, mandlige såvel som kvindelige, samt en bonus-wrestler i miniputformat, der både kunne række tunge som Gene Simmons og lave obskøne kneppebevægelser. Holdene indtog snart arenaen midt på scenen og indledte et sjælløst ringe udført wrestlingshow, der hverken formåede at skabe illusionen om, at noget var på spil, eller at skabe nogen relation til det, musikerne foretog sig andetsteds på scenen. Men det er måske også sigende, at det, musikerne foretog sig, ikke var nær så spændende som deres setup lagde op til. Der var enkelte lyspunkter som crescendoet på “The Remedy” med Keenans aggressive og destruktive vokal og “Grand Canyon” med de buldrende trommerytmer som modspil til Keenans dramatiske, svævende stemme. Men hovedparten af koncerten må betegnes som en rodet forestilling.

En forestilling er nok det bedste ord for, hvad det var, publikum blev udsat for af Puscifer. Når man føler sig nødsaget til at medbringe to hold af menneskelige såvel som elektroniske kamphaner (ja, der var også lige en sideforestilling med robothøns) for at distrahere publikum fra ens musik, så lover det ikke godt. Når selvsamme ekstravagante sceneshow så endda falder til jorden som var det blevet choke-slammet i gulvet af en professionel wrestler, så er det først gået helt galt. Det var en lang, mærkværdig og rodet ode til lavkulturen med et komplet uforståeligt plot, der af uransaglige årsager var delt i tre akter, som man ikke kunne finde hoved eller hale i.

Maynard James Keenan har stadig en fabelagtig vokal, det kan der ikke være nogen tvivl om. På sin vis må man også have respekt for hans kompromisløshed. Jeg er ret sikker på, at der findes folk derude, som ville donere legemsdele for at få fingrene i et nyt Tool-album, men fremfor at jagte kommerciel succes, så forbliver Keenan loyal over for sit kreative frirum, Puscifer. Det er bare ærgerligt, at det ikke er bedre udført. Puscifer var på NorthSide Festival et ærkeeksempel på, at noget ikke er godt, bare fordi det ikke er set før.