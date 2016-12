Roskilde Festival 2016: M.I.L.K. – »Nysgerrig, organisk sommer«

Som musikskribenter har vi svært ved at få armene ned, når festivalsæsonen er i fuld sving. I år er bestemt ingen undtagelse! Festivaltoget er indtil videre kørt fra SPOT Festival i Aarhus over Primavera i Barcelona, Heartland på Fyn og til weekendens strabadser på Northside Festival i Ådalen. Næste station: Roskilde.

Traditionen tro varmer vi op til Skandinaviens største musikfestival med nedslag hos udvalgte artister fra opvarmningsprogrammet. Undertoner møder Emil Wilk, der står bag M.I.L.K., på Nørrebro en solrig fredag formiddag til en kort snak om festivalen og hans forestående koncert.

Hvad er dit forhold til Roskilde?

»Det er rigtig godt! Jeg startede med at komme der i 2007, som jo var det mest regnfulde år nogensinde, så det var en ret vild ilddåb. Men det var sjovt, fordi jeg var 16 år, så det var noget med at hoppe fuld rundt i nogle vandpytter. Siden da har jeg været der hvert år. De sidste par år har jeg haft en del venner, der har spillet der, hvorfor jeg har kunnet stå med dem bag scenen, før de skulle på. På den måde er jeg er ligesom rykket tættere og tættere på, og i år skal jeg så selv spille. Det glæder jeg mig enormt meget til.«

Hvad er din mest mindeværdige oplevelse fra Roskilde Festival?

»Det tror jeg faktisk var mit første år, hvor Björk spillede på Orange, og det stod ned i stænger. Hun spillede en ret lang intro, og jeg stod og overvejede, om jeg skulle gå tilbage i mit telt og være ynkelig. Man troede ikke, at det kunne regne mere, men lige som hun for alvor gik i gang, tog det til, og det begyndte at tordne. Det var helt sådan ”fuck altså”. Det var en ret vild naturoplevelse, samtidig med at det var en helt vild koncert. Jeg var og er stor Björkfan, så det hele smeltede ligesom sammen og gik op i en højere enhed.«

På Roskildes hjemmesiden kan man læse, at du er inspireret af 70’er-ikoner som Curtis Mayfield og Sly Stone. Er det noget du identificerer dig med, og hvor finder du ellers din inspiration?

»Curtis Mayfield er virkelig en helt for mig, så det kan jeg sagtens identificere mig med. Jeg finder i høj grad min inspiration i enkelte aspekter hos forskellige kunstnere. Det er derfor heller ikke hele Curtis Mayfields virke, jeg er inspireret af, men mere specifikke elementer af hans musik. Jeg er meget glad for hans melodier, der er ret perkussive og lækre, og måden han synger dem på, som kan være ret svag. De to ting sammen gør, at vokalen kan være meget intim men samtidig have vilje og fremdrift.

Ellers er der et band som Jungle, som jeg synes er vildt godt. De spiller jo funk, men det bliver aldrig corny, som meget funk ellers kan blive. Det er sådan en funkbalance, som er ret svær at ramme, men de falder aldrig i og bliver pøllede. Det har rigtig meget at gøre med deres produktioner, som er spændende og moderne: De er både varme og organiske, men samtidig enormt stramme. Et godt eksempel er deres nummer The Heat.

Så er der Leisure, som er et nyt band fra New Zealand. De udgav deres første sang i den samme uge, som jeg udgav min, så vi var på mange af de samme blogs og lister over nye kunstnere, og vi begyndte derfor at like hinandens ting. De spiller vel nærmest sådan noget psykedelisk r’n’b, og det er altså bare virkelig godt. Sammen med Jungle er det nok et af de nyere bands, jeg tripper allermest over.«

Du har for nyligt udgivet nummeret ”Following the Sun”, som er din første officielle singleudgivelse. Hvad kan vi forvente i den nærmeste fremtid fra M.I.L.K.?

»Der kommer faktisk rigtig meget. Jeg har to EP’er, som er færdige. Den ene er i gang med at blive mastereret, og den anden er i gang med at blive mikset. Så de bliver udgivet henholdsvis i sensommeren og til efteråret.

Så er jeg gået i gang med at lave remixes, hvilket er en helt ny ting for mig, men som jeg synes er helt vildt grineren. Jeg kan nemlig eksperimentere og lege med alle mulige ting, som jeg ikke ville gøre med mit eget materiale, fordi det skal passe ind i en bestemt sammenhæng. På den måde er jeg lidt mere fri med mine remixes.

Derudover er jeg i gang med at lave en musikvideo til Liima, hvilket jeg også gør som M.I.L.K. Den er næsten færdig og kommer ud om en måneds tid.«

Hvordan sætter du en sætliste sammen til en koncert på Roskilde Festival?

»Jeg er faktisk ikke særlig god til at lave sætlister. Nogle gange har jeg sammensat sætlister, hvor folk efterfølgende har spurgt, hvad i alverden jeg tænkte på. Min livetrommeslager er heldigvis fucking god til det, og vi har nu lavet en fast rækkefølge. Ellers har jeg før nogen gange bare sagt, hvad jeg lige følte for, at vi skulle spille, imens koncerten var i gang. Det tog alt for lang tid og blev ret rodet. Men når vi spiller på Roskilde Festival på mandag, så starter vi med et nummer, der sætter stemningen, og derfra bliver det kun mere og mere dansabelt!«

Beskriv din lyd med tre ord!

»Hmmm… Jeg synes min musik er ret nysgerrig. Der er mange forskellige elementer og referencer. Derudover er den nok ret varm og organisk.«

Så nysgerrig, varm og organisk?

»Nej vent, ellers så skriv: nysgerrig, organisk, sommer.«

Kan du give tre anbefalinger til årets koncertprogram?

»Anderson .Paak, Blood Orange og Soleima.«

M.I.L.K. spiller på Street mandag d. 27. juni klokken 20.