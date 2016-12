Roskilde Festival 2016: Palace Winter – »Sidde på en kasse Tuborg og høre gode bands«

Duoen Palace Winter består af den australske singer/songwriter Carl Coleman og den danske producer og pianist Caspar Hesselager. Bandet udgav EP’en Medication sidste efterår, og den er netop blevet fulgt op af debutalbummet Waiting for the World to Turn. Undertoner har tidligere fanget Palace Winter live som opvarmning til Jacco Gardner på Loppen i maj 2015. Dengang konkluderede Undertoners anmelder Simon Freiesleben, at bandets opvarmningssæt satte »en fed streg under, at man bør holde øje med gruppen fremover.«

I livesammenhæng består Palace Winter af fire mand, og om kort tid kan de opleves på Roskilde Festival som en del af Rising-programmet. I den forbindelse har vi fået den ene halvdel af bandet, Carl Coleman, til at svare på Undertoners Roskilde-opvarmningsspørgsmål.

Hvad er dit forhold til Roskilde Festival?

»Det er den første skandinaviske festival, jeg nogensinde var på. Sidste gang, jeg var der, var i 2006, så jeg er spændt på at komme tilbage og sidde på en kasse Tuborg og høre nogle gode bands.«

Hvad er dine mest mindeværdige oplevelser på Roskilde?

»Det er nok koncerten med Death Cab for Cutie i 2006. Det var bare et af de der magiske sæt, hvor alt går op i en højere enhed. Jeg kan ikke huske så meget mere, bortset fra at Bob Dylan egentlig var rimelig ringe.«

Hvad glæder du dig allermest til i forbindelse med jeres koncert på årets Roskilde Festival?

»Mest bare til at spille for et fedt publikum, som elsker musik og elsker at have det sjovt.«

Hvordan sætter man en god sætliste sammen?

»Vi kan godt lide at have noget lys og noget mørke og et godt miks af tempoer, så der er noget for alle og en fornemmelse af bevægelse i det – som en rejse.«

Beskriv jeres lyd med tre ord.

»Filmisk, country, kraut.«

Kan du give tre anbefalinger til årets Roskilde Festival?

»Sleaford Mods! Jeg er stor fan af de gutter. Cate Le Bon er også en af mine yndlingssangskrivere for tiden. Og så nok M83 eller Neil Young!«

Et lille ekstraspørgsmål til jer: I har for nylig spillet festivalkoncerter i England, og der er flere på vej senere på sommeren. Hvordan har det været?

»Ja, det har været virkelig skægt at spille derovre for nogle rigtig sjove publikum, og vi har nogle store koncerter på vej til for eksempel festivalerne Latitude og Green Man. Men vi er altid super glade for at spille for vores hjemmepublikum i Danmark.«

Palace Winter spiller på Rising-scenen på Roskilde Festival søndag den 26. juni kl. 20. I Danmark kan man også fange dem til Musik i Lejet den 23. juli, New Note Festival i Hillerød den 6. august og til Alive Festival i Thy den 13. august.