Roskilde Festival 2016: The PowPow – »Tyggegummi-punk«

The Pow Pow blev dannet sidste sommer af de to esbjergensere; Gustav Foss og Lasse Tarp. Selvom de kun har to hjemmelavede EP’er på repertoiret og ca. 300 følgere på Facebook, så har de både været Ugens Kanon på DR, indtaget førstepladsen på P3’s Barometerliste – og blevet offentliggjort til årets Roskilde Festival.

Hvad er jeres forhold til Roskilde?

Lasse: »For mig emmer Roskilde af fællesskab og frihed! Men det er efterhånden et par år siden, jeg sidst var af sted sidst… Og jeg har fortrudt hvert af dem.«

Gustav: »Størstedelen af mine bedste musikalske og sociale oplevelser er tæt forbundet med festivalen, og jeg vil ikke bytte dem væk for noget som helst andet i hele verden. Virkelig! Derfor har jeg meget svært ved overhovedet at opholde mig i Danmark den uge, hvis jeg ikke har en billet.«

Hvad er hver især jeres mest mindeværdige oplevelser på Roskilde?

Gustav: »Den er virkelig svær. Men jeg kan huske en dag i 2010, hvor jeg først drak flade øl til Kashmir, dernæst ravede for sindssygt til Prodigy og til sidst headbangede til en nat-koncert med Kellermensch. Da solen stod op, havde jeg lyst til aldrig at sove igen!«

Lasse: »Det må være i 2007… Min lejr lå på en forhøjning, hvor vi kunne kigge ned på alle de oversvømmede områder. Når chancen bød sig, tog vi ned til dem og sejlede rundt på luftmadrasser. Det var så surrealistisk!«

Hvad glæder I jer allermest til i forbindelse med koncerten på årets Roskilde?

Gustav: »Det ved jeg fandeme ikke. Da vi blev booket til Roskilde, havde vi ikke engang forestillet os, at vi nogensinde skulle ud og spille live med det. Og så er Roskilde Festival de første, som spørger, om man ikke giver koncert! What!? Jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde skulle få lov til at prøve det, i første omgang!«

Lasse: »Det er sgu ret underligt, når man er kommet så meget på festivalen, som gæst… For mig handler det ikke så meget om det der med at råbe: “Hvasså Roskilde!?” Jeg vil bare gerne levere et show, som både publikum og vi selv kan være tilfredse med. Og så er der forhåbentlig nogen, som kan få øjnene op for vores musik – på samme måde, som vi selv har opdaget nye bands i Rising-dagene gennem årene.«

Hvordan sætter man en god sætliste sammen?

Lasse: »Man skal forsøge at sammensætte numrene på en måde, så de får det bedste frem i hinanden! Det kan være svært, men i bund og grund synes jeg, det er et spørgsmål om dynamik.«

Gustav: »Det optimale ville klart være at kunne finpudse sættet gennem en række af koncerter. Men i vores tilfælde har vi fokuseret på at tage de relativt få sange, som vi nu engang har, og så bruge dem til at præsentere, hvilken slags act, vi rent faktisk er.«

Beskriv jeres lyd med tre ord:

Gustav: »Vi kan gøre det med kun to ord – tyggegummi punk!«

Kan I give tre anbefalinger til årets festival?

Lasse: »Hvis jeg skal nævne tre navne ud af hele årets line-up må det være Neil Young, Mac Demarco og Bisse!«

Gustav: »Jeg glæder mig faktisk også til at se Bisse! Han har virkelig fat i den lange ende – og så er han fucking frygtløs, når det kommer til hans udtryk… Men mine tre favoritter er nok The Last Shadow Puppets, LCD Soundsystem og selvfølgelig Damon Albarn, som er min store helt. Og i min verden bliver han kun endnu mere gloværdig af at skulle optræde med det syriske nationalorkester for arabisk musik! Sådan, Albarn!«

Og tre anbefalinger til warm-up’en?

Lasse: »I Rising-dagene vil vi vildt gerne se Klub 27! De spiller efter os på tirsdag, så jeg håber, at vi kan nå tilbage til København med vores gear og så komme tilbage på pladsen, inden deres koncert starter.«

Gustav: »Ja! Vi har længe snakket om at tage ud og opleve dem live. Men der er altid kommet noget i vejen… Derudover har vi fået et lille crush på F.M.K., som vi skal møde i talkshowet “Bag musikken, foran scenen” i Rising City mandag aften. Vi skal snakke om sangskrivning og fortolke hinandens numre live. Det, tror jeg sgu, bliver ret sjovt.«

Lasse: »Der var også det der finske band, som vores lydmand spillede for os forleden. De hed et langt navn og kom vist fra Island… Have You Ever Seen The Jane Fonda VHS? – der var den!«

Gustav: »Ja, det var faktisk ret fedt. Noget rimelig kras garage-rock med en kvindelig vokal!«

Hvad skal der ske efter Roskilde?

Lasse: »Haha… Hvis vi skal være ærlige, ved vi det først EFTER Roskilde.«

Gustav: »Vi fortsætter vel, som vi hele tiden har gjort! Vi har lige udgivet første single fra vores tredje EP, så den bliver vi nok nødt til at lave færdig. Men ellers har vi den samme plan, som vi hele tiden har haft: Ingen! Vi må se, hvad der sker og forholde os til det…«

Lyt til den seneste single fra The PowPow her

The PowPow spiller tirsdag kl. 18.30 på Rising