Roskilde Festival: Cancer, Gooms, Croatian Amor, Marching Church og mange flere er klar på ny scene

Normalt er det Roskilde Festivals egne bookere, der bestemmer, hvem der får lov til at spille på festivalen. Men det ændrer det københavnske spillested Mayhem og pladeselskabet Escho på, når de inviterer en lang række musikere, digtere og performere til at optræde på en lille scene i området til venstre for Orange Scene.

Her vil man blandt andet kunne høre Iceage-frontmanden Elias Rønnenfelt optræde med Marching Church, sidste års Rising-navn Gooms, Loke Rahbeks Croatian Amor, Cancer, Selvhenter-medlemmerne Jaleh Negari og Frøken Jacobsen, free-jazz-digteren T.S. Høeg og støjmusikeren Puce Mary. Det fremgår af Roskilde Festivals hjemmeside.

Mayhem og Escho har i en årrække været vigtige aktører på den eksperimenterende københavnske undergrundsscene, og tilsammen står de bag artister som Liss, Iceage, Communions og Lower. »Digtoplæsninger, performance, koncerter, lydkunst udgør rygsøjlen i hvad der forhåbentlig bliver en smuk sonisk sommerkjole. Selvom vi, Escho og Mayhem er to forskellige entiteter med hver vores krop og historie, har vi fulgtes ad hele vejen og deler en intention om at dyrke det, vi finder interessant og energifyldt, uanset hvordan den energi så finder udtryk. Vores scene komme til afspejle den sensibilitet. Det bliver smukt, hårdt, spraglet og klart som vandet i den fineste kilde,« siger Mayhem og Escho.

Der vil være fuldt program på scenen mens festivalpladsen har åbent, men hvem der spiller hvornår, kan man først se, når scenen åbner.

Følgende artister spiller på den nye Mayhem/Escho-scene:

Age Coin

Anden Enhed

Anders Jørgen Mogensen

Andreas Führer

Assembler

Cancer

Caribisk

Christian Stadsgaard

Caast

Croatian Amor

Dan Kjær Nielsen

Easy Rider

El Hombre Invisible

Family Underground

Frøken Jacobsen

Gooms

Grøn

Haraam

Jakob Tvilling Pless

Jaleh Negari

Jens Kæmpe

Johannes Lund

Jonas Okholm Jensen

Jonas Olesen

Kenneth Jensen

Marching Church

Maria Diekmann

Marie Eline

Mayhem Kommune Band

Naja Vucina Pedersen

Nikolas

P.O. Jørgens

Puce Mary

Rasmus Graff

Sandra Boss

Shakespeare Pigerne

Small White Man

Smerz

Smitstof

Sonja Labianca

Sune T.B. Nielsen

To|To

Tomoko Sauvage

T.R. Kirstein

T.S. Høeg

Værket

Yen Towers

Ymers Pizza