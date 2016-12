Singlr – Magnolia Shoals, Manus Bell & Buzzer, Blondage og Esben Amdisen – og de blege mænd i sort

Så er det blevet tid til endnu en opsamling af interessante singlr. Hold fast – vi skal vidt omkring.

Magnolia Shoals

Den 23. maj udgav Magnolia Shoals deres første single “BLVD” siden udgivelsen af debutalbummet Tenants fra 2015. Forinden havde de danske indierockere succes med deres anmelderroste debut EP Life Danced in the Flesh, som udkom i 2011. Siden sidste udgivelse har gruppen bevæget sig mod et lettere og lyser lydbillede, som kommer tydeligt til udtryk i “BLVD”. Magnolia Shoals har turneret det danske land, siden udgivelsen af deres debutalbum og festivaler som Trailerpark, Alive og senest SPOT er føjet til CV’et.

Til gruppens seneste skud fra stammen følger en spritny musikvideo. Fra første sekund er man ført tilbage til 70’erne gennem det visuelle univers, men på samme tid giver lyssætning og farvevalg et mere nutidigt feel. En ting som harmonerer rigtig godt med musikken. Nummeret formår at samle en gammel velkendt lyd med noget nyt og mere digitalt. Trommerne skaber rammen for en tranceoplevelse, som gradvist stiger gennem nummeret i takt med, at alle instrumenter velvilligt følger med i nummerets udvikling.



Manus Bell & Buzzer

Manus Bell & Buzzer er to kunstnere som beskæftiger sig med hiphoppens moderne tendenser. De to har i fællesskab udgivet singlen “Lost Minds”. Det er den første udgivelse på deres kommende EP Knowledge Speaks, Wisdom Listens, som endnu ikke har en releasedato.

Lost Minds handler om opdelingen som sker i verden i dag, især med kritik af den naivitet, der finder sted i det moderne samfund, som bunder i troen på, at alle har lige vilkår for at få et godt liv. »Lost Minds udtrykker, at Vesten udnytter ressourcer fra den tredje verden, og samtidigt udviser en holdning rodfæstet i eksklusion og overlegenhed,« fortæller de to kunstnere.

Singlen ledsages af en video, som understøtter sangens samfundskritiske tematik. Virkeligheden som det moderne samfund ikke ser. En visuelt stærk video som giver seerne et klart billede af en virkelighed vi sjældent bliver konfronteret med.

Blondage

Duoen Blondage, som indtil for nyligt hed Rangleklods, har offentliggjort deres nye single “Dive”. Singlen er den første fra den kommende EP Blondage, som udkommer den 16. september. 2016 er et begivenhedsrigt år for den københavnske duo, der byder på en længere udenlandstour som har sin afslutning på Voxhall i Aarhus den 9. december.

“Dive” handler om livet uden materiel rigdom, og hvordan glæde, vildskab og sorgløshed er intakt på trods af materiel fattigdom. Singlen har et samfundskritisk indhold, som peger på den samfundsstruktur vi har skabt, hvor alle altid jagter nogen eller noget, men de fleste ender uden andet end en fuld mave. Denne kritik kommer til udtryk i den tilhørende video, som både skildrer den evige jagt på savannen, samt hvordan vi mennesker i en kold og kynisk verden ligeledes konstant jagter vores næste bytte.

Esben Amdisen – og de blege mænd i sort

Havets Bund er en ny single fra Esben Amdisen – og de blege mænd i sort. Singlen stammer fra debutalbummet De lokkende Lys, som udkom den 3. juni. Forud for dette album udgav Esben Amdisen – og de blege mænd i sort deres Debut EP Sange i Sort i 2014.

Hvis man tager et kig på Esben Amdisen – og de blege mænd i sorts egen genrebeskrivelse, falder man over den lidt pudseløjerlige definition, Rockmusik primært i mol. Denne betegnelse er meget sigende for lyduniverset, man træder ind i, når man sætter musikken på. Det er et lettere melankolsk og lyrisk betonet bekendtskab som på overfladen ikke behandler de store spørgsmål i livet, men mere anskuer hverdagens udfordringer. Singlen Havets bund er ifølge kunstneren selv: »En humoristisk og kærlig fortælling om en dranker og nogle af de livsopfattelser og problemstillinger han er stillet over for.«