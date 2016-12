Undertoners guide til Roskilde ’16: Fredag

Tredje dag på Roskilde Festival 2016. Er trætheden begyndt at melde sig? Måske, hvis du har taget hovedparten af opvarmningsdagene med. Det kan også være, du er sove-hjemme-typen eller en af dem, der først tager fri fra arbejde til at være klar onsdag. Det kan vi jo godt forstå. Uanset hvad, så er det synd at glip af denne festivaldag, for den er tæt pakket med væsentlige navne fra morgen (læs: først på eftermiddagen) til langt ud på natten.

Det kan varmt anbefales at starte dagen med den amerikanske duo Whitney, som spiller kl. 14.15 på Pavilion. Det mener Roskildes booker Stefan Gejsing også – han blev blæst bagover af bandet på South by Southwest. Whitneys musik er også overordentlig dejlig småsoulet folkrock-møder-indiepop med messingblæsere, som bandet forhåbentlig har med live! Kun hvis Whitney fucker helt op, kan de undgå at sprede en rar stemning med numrene fra det splinternye debutalbum Light Upon the Lake.

Ah… Nu har du det meget bedre, og du føler ligesom, at du er kommet i gang. Måske det endda er tid til at smage en lille strawberry daiquiri? Bare den med kun to centiliter alkohol i, det er vel stadig en slags morgen. Kl. 16.30 kan du tage den med til Gloria-scenen, hvor der er filmisk, jazzet artrock med italienske C’Mon Tigre. Det er lækkert og snørklet, med rytmer fra Mellemøsten og Afrika indimellem, og perfekt til en lille eftermiddagsfantasirejse. Bandet har sangtitler som “Federation Tunisienne de Football”, “Rabat” og “Welcome Back Monkeys”, og det er jo på en måde ikke til at stå for.

Nu føler du dig helt i det kunstneriske hjørne og er derfor klar til en instrumentalkoncert med canadiske Colin Stetson & Sarah Neufeld, som sammen har udgivet sammen albummet Never Were the Way She Was. Du kan belære dine venner om, at violinisten Sarah Neufeld er med i Arcade Fire. De bliver imponerede, for de har ikke selv læst programmet, og de joiner dig ved Gloria kl. 18.30. Colin Stetson er tenor- og bassaxofonist og har spillet sammen blandt andet netop Arcade Fire samt Tom Waits og Animal Collective.

Det der med at komme hen og høre Neufeld og Stetson, det er selvfølgelig kun, hvis du ikke skal til Foals på Orange Scene, som starter kl. 18. Her kan man virkelig tale om to koncerter, som egner sig til vidt forskellige scener – fra det helt intime til stadionrocken. Man må give Foals og frontmand Yannis Philippakis, at de kan levere nogle rockhits med tung bund og melodier, der er perfekte til det store format. Ligesom de gjorde for fem år siden, da de indtog Arena til fem U’er fra Undertoners Lise Christensen.

Det kan i det hele taget godt være svært at vælge i de timer, for Mac DeMarco går på scenen på Arena kl. 19. Den canadiske slackerrocker med det store smil er kendt for sine chillede sange og for at være lidt af en fjollefyr. Hvis du er typen, der synes, at koncerter bør foregå med lige så stor andægtighed som begravelsestaler og dit favoritholds EM-kampe, så skal du nok droppe DeMarco. Du kan passende smutte over til Neil Young, han tager i hvert fald sig selv pænt alvorligt. Ifølge Undertoners Sabina Hvass, som gav DeMarco fem U’er for hans sidste koncert i Danmark, er det dog en stor fornøjelse at være i selskab med musikeren, som kan finde på at spille covers af Metallicas ”Enter Sandmen” og Deep Purples ”Smoke on the Water” som ekstranumre.

Og så er der jo Neil Young kl. 21. På Orange, natürlich. Ham kommer man næppe udenom. Den 70-årige canadier er en levende rocklegende, som kun få er på niveau med, og han vender tilbage til Roskilde, som han sidst gæstede i 2008. Denne gang med bandet Promise of the Real, som har indspillet albummet Earth sammen med Young. Legenden leverede varen for to år siden i Forum, så mon ikke han gør det igen. Det er i øvrigt en forfriskende variation i forhold til de senere år, at årets koncert med en stor mandlig solist over 60 år ikke ligger på festivalens sidste aften. Hvis du ikke er en af dem, der kan mærke rockhistoriens vingesus, så kan du bare kigge forbi til et par klassikere og sms’e til din far, at du hørte det hele. Det er set før.

Du vil jo også gerne over have noget at æde og drikke, inden du skal til Arena kl. 23.30, hvor australske Tame Impala går på scenen. Bandet kunne nok godt have været klar til Orange, både i betragtning af populariteten af deres nyeste, mere poppede album Currents og af deres konfettibeholdninger, som de delte ud af i Falconer Salen i februar. Bandet har bevæget sig fra ret rendyrket psykedelisk rock på 2010-debuten Innerspeaker og 2012’s Lonerism, men har nu nået et endnu større publikum med Currents.

Kl. 00 sker der nu også noget ret fedt et andet sted på festivalen. Så er det tid til at spørge: »What else is in the teaches of Peaches?« Det kan du finde ud af, hvis du ikke er for genert anlagt, når electroclash-fænomenet går på scenen på Apollo. Det har hun ikke gjort på Roskilde siden 2001, så det er i grunden en ret fed booking, og Peaches udgav sidste år sit første album i seks år, Rub.

Nu er det ved at blive sent, og ud på de små timer kan du både komme til koncert med M83 og James Blake. Men hvis du stadig kan holde dig oprejst, skulle du næsten smutte over til Pavilion kl. 02.15 og høre amerikanske Car Seat Headrest, som for nylig udgav Teens of Denial. Undertoners anmelder Joram Menzer gav intet mindre end fem et halvt U til pladen og afslutter endda med at referere til Roskilde-koncerten: »Med Teens of Denial er den koncert nemlig lige blevet et absolut must see på årets festival.« Og så er det godnat, hvis du skal klare sidste dag på Roskilde Festival. Og det skal du da.