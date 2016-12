Undertoners guide til Roskilde ’16: Onsdag

Det er sket! De har åbnet portene ind til musik-Narnia. Og du er godt varmet op efter tre dages festligheder, som fortsætter på et andet niveau nu. De, der ikke var her i går, er her i dag, og det føles som både juleaften og din fødselsdag på samme tid! Alle de soniske gaver skal pakkes sirligt op én efter én de næste fire dage, og der ligger kostbare ting og venter. Trust us! Men først skal du fejre første dag på det nærmest ubetrådte græs inde på Dyrskuepladsen.

Onsdagens program bliver sat i gang kl. 18.00 på Orange af The Orchestra of Syrian Musicians kyndigt ledt af Isaam Rafea og Roskilde-yndlingen Damon Albarn. Orkestret, der medvirkede på Gorillaz’ album Plastic Beach, vil fejre Syriens rige musikhistorie og sende publikum foran Orange scene ind i en mangfoldig glædesrus, der sikkert også maner til eftertanke.

Men når du har funderet over verdens elendighed, krige og katastrofer, skal du videre. Du kan f.eks. tage et skridt fra Syrien mod USA sammen med Action Bronson på Avalon kl. 19. Bronsons familie er immigreret fra Albanien til Flushing Queens i New York, hvor han voksede op og tog sit karrierespring fra det professionelle køkken til verdens hiphopscener. Stilen er old school, kompromisløs, groovet og fyldt med godt humør!

Lige en optankning i Gringo Bar, og så af sted igen! Endnu et hiphopnavn virker oplagt nu, hvor klokken rammer peak hours. Og tænker du også, at du trænger til en lyrisk lussing af socialrealisme, så slå et smut forbi vestkyst-rapperen Vince Staples på Pavilion kl. 20.15. Staples har været aktiv på hiphopscenen siden start-2010’erne, og så er han i kunstnerfamilie med navne som OFWGKTA og Mac Miller. Debuten Summertime ’06 blev udgivet sidste sommer til en begejstret international anmelderskare, der fremhæver Staples’ skarpe og vrede skildringer af bandeliv, ungdom og forfald.

Med al den testosteron cirkulerende omkring dig har du brug for luftforandring. Det spanske band Hinds kommer nye til med den feminine energi, som får dig tilbage i balance, så bliv bare stående. Kl. 22.15 på Pavilion får du positiviteten ind i sjælen via engelsksproget, befriende uperfekt lo-fi rock fra spaniernes debutalbum Leave Me Alone, som udkom i vinter. Et af festivalens hovednavne holder slagbas-temafest på Orange Scene samtidig, men med mindre du har nostalgiske efterskolefølelser eller noget i den dur omkring Red Hot Chili Peppers, så sats på Hinds.

Omkring midnat står du over for et valg, der ikke nødvendigvis er nemt. Skal din første rigtige Roskilde-dag i år sluttes af med hård, amerikansk stonerrock eller chilensk trancerock? Henholdsvis Sleep på Avalon kl. 00.00 og Föllakzoid på Pavilion kl. 00.15 er leveringsdygtige i de to muligheder, som begge vil være et godt valg, hvis du vil runde af på tilpas støjende og stenet vis. Æd en godnatburger og så hjem i lejren. Godnat og sov godt, vi ses i morgen!