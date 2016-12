Undertoners guide til Roskilde Festival 2016: Lørdag

Hvis du tror, den bedste måde at komme over festivaltømmermænd på, er at slænge sig i teltet, tager du fejl. Tømmermænd skal danses væk, og hvis du har overlevet Roskilde Festival helt til lørdag morgen, så har du helt sikkert mange af dem at danse ud af systemet. Derfor vil den bedste taktik være at gnide søvnen ud af øjnene, drikke en halv liter vand og slæbe dit udmattede korpus op til Avalon klokken 12.00, hvor italienske Kaláscima spiller op til dans. Med en unik blanding af italiensk folkemusik, klezmer og balkan, er denne koncert et godt bud på en af festivalens bedste morgenfester.

Hvis det alligevel er for stor en mundfuld for din hovedpine, kan det være, at du skal sove en halv time længere, før du bevæger dig ind i mørket på Gloria klokken 12.30. Her spiller danske Exec, som er tidligere Veto-frontmand Troels Abrahamsen med sit soloprojekt. De, der forbinder Abrahamsen med hans tidligere synthesizertunge electrorock, vil få sig en overraskelse over hans nye toner. På Exec er Abrahamsens følsomme vokal nemlig kun akkompagneret af romantiske klaverarrangementer, der klinger med samme eftertænksomme melankoli som eksempelvis Yann Tiersens kompositioner.

Når de værste tømmermænd har lagt sig, kan det være, at du er klar til et massivt skud moderne progressiv jazz. På Avalon spiller det 18 mand høje orkester Andromeda Mega Express Orchestra – en af festivalens, i denne skribents øjne, mest lovende koncerter, klokken 14.00. Det bliver en ekvilibristisk magtdemonstration og en umage opøvelse i genrenedbrydning. På orkestrets tre udgivelser demonstrerer de nemlig, hvor tilsyneladende let moderne kompositionsmusik, progressiv jazz og hiphop kan forenes i én smuk og forvirrende pærevælling.

Hvis du nu har fået vækket appetitten efter grænsesprængende musik, kunne det være, du skulle lægge stien forbi Pavilion klokken 16.15, hvor amerikanske Guardian Alien indtager scenen. Guardian Alien afsøger det intense område, hvor 1970’ernes avantgardejazz (Sun Ra, Chicago Art Ensemble) og den psykedeliske ende af krautrocken (Amon Düül II, Faust) mødes. Her vil der være eksperimenterende fri improvisatorisk rock for alle pengene.

Hvis Guardian Alien er for støjende en størrelse, kan det være, kan du bevæge dig tilbage til Gloria klokken 16.30, hvor du kan nikke nakken af led til den etiopiske kvartet Qwanqwa. Den svajende og tilbagelænede etiojazz kan udgøre et perfekt afbræk på den sene eftermiddag, imens du samler kræfterne til den sidste episke Roskildefest.

På Arena spiller franske Gojira aftenen ind med muskuløs djentmetal klokken 18.30. Selvom musikken er mastodontisk og benhård, er den også både melodisk og fængende, så selvom du ikke er metalfan, kan det bestemt anbefales at lægge vejen forbi. Sidste år lagde Gojira Copenhell ned og scorede lutter imponerende anmeldelser – der kan forventes et brag af en koncert.

Det kan være en ide at blive hængende ved Arena, efter at du har headbanget og kastet djævlehorn til Gojira, for klokken 21.00 indtager det legendariske new wave-band New Order scenen. Kvartetten udspringer af postpunkbandet Joy Division og er med god grund headliner på årets festival. Bandet er pionerer indenfor deres genrer og har med deres dansable synthesizerrock produceret flere hits, end de fleste andre navne på programmet kan prale af. Men selvom bandet havde deres storhedstid for 30 år siden, har mange af deres sange en friskhed, der i høj grad gør dem relevante i dag. Her kan du helt sikkert danse natten ind.

Nu har du lige en pause, hvor du enten kan gå i teltet og drikke lidt mere eller rippe en af barerne. Kl. 00.30 skal du i Gloria og høre Dillon. Det er måske et spøjst tidspunkt at indfinde sig i Gloria, men det kan også være, det er lige det, du har brug for. Dillon kommer fra den berlinske elektroniske scene, og med sine brasilianske aner tryllebinder hun dig med sin sammensmeltning af folk, pop og electronica – og ikke mindst behagelige stemmer. Aaahhh.

Nu har du forhåbentligt samlet kræfter til – behøver vi nævne det – LCD Soundsystem. NU skal du bare ud med alt, hvad du har tilbage i kroppen. Giv los for pokker. Du får måske ikke muligheden for at opleve dette danse-venlige, tempo-skiftende, electrorock-band igen (fuck genrer, LCD er sin egen). Sidst de besøgte Roskilde Festival var i 2010, og der varslede de, at det ville være deres sidste tour ever… Well, nu er de her igen, men udnyt nu chancen.

Og ja så smutter du lige ned og giver Minds of 99 et peacetegn på vejen tilbage til teltet.