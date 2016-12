Juli-koncerter: Mikaels gæster lejer et grimt klubhus til weekenden

Med ét er Roskilde Festival og NorthSide 2016 overståede kapitler. To festivaler, som vi her på Undertoner varmede rigtig meget op til og lagde mange kræfter i at dække – læs om de hele her og her. Heldigvis er festivalsæsonen ikke slut endnu.

På solskinsøen i det østligste Danmark, Bornholm, er der en slags festival i gang på Gæstgiveren i Allinge. Her præsenteres danske artister helt frem til den 28. juli, heriblandt Mikael Simpson, M.I.L.K., Liss og Cancer – se alle navne her. Gæstgiveren præsenterer også helt eksklusivt amerikanske Mercury Rev, som for en måned siden spillede på Heartland Festival. Her tildelte Undertoners Camilla Grausen fem U’er og skrev: »Det var en stor fornøjelse at høre nogle af Mercury Revs bedste, ældre numre og høre, at de stadig mestrer den magiske drømmerock og som få andre bands kan fremmane besjælet natur og give indtryk af, at den verden, der omgiver os, indeholder mere end leverpostejsmadder, arbejdsdage og tv-avis. Der findes en magisk, poetisk verden lige under overfladen – den tanke kunne man sagtens følge sådan en sommeraften i de eventyrlige omgivelser.« Det var i øvrigt på Heartland, at drømmerock-bandet annoncerede, at de allerede en måned efter festivalen ville besøge os igen. Bandets koncert på Gæstgiveren finder sted mandag den 18. juli, hvor de vil opføre hele deres legendariske album Deserter’s Songs og endda har Cocteau Twins’ Simon Raymonde med på bas.

Igen i år er der også festival i Tisvildeleje under overskriften Musik i Lejet. Den starter torsdag den 21. juli og slutter lørdag den 23. og præsenterer i år danske navne som Lowly, Palace Winter og Bisse. Sidstnævnte har fået stor omtale i løbet af 2016, og tilbage i marts, til Bisses releasekoncert, skrev Undertoners Camilla Zuleger i sin anmeldelse: »Bisse er en af de musikere, jeg har savnet i det danske musikmiljø, helt uden at vide det. En fuldstændig vanvittigt uforudsigelig, dragende og umulig musiker, der udforsker alt, hvad udforskes kan, og sætter det hele på spil. En musiker der til dels kan udfylde mit nostalgiske længsel efter tider med C.V. Jørgensen, Dan Turèll og Michael Strunge. Og en kunstner, hvis udtryk stritter imod netop denne kategorisering af ham, for hele tiden bevæger han og sin musik sig som et skyggespil: Det er dér, og så pludselig alligevel ikke.«

Der er flere festivaler endnu at gå på opdagelse i, rundt omkring i sommerlandet. Trailerpark Festival i København finder sted den 28.-30. juli – programmet har vi tidligere kommenteret i forbindelse med vores konkurrence om to billetter til festivalen.

Det er også snart tid til endnu en omgang Danmarks Grimmeste Festival, også kendt som Grim Fest – festivalens navn blev opfundet som en sjov reference til Skanderborg Festival alias Smuk Fest. Danmarks Grimmeste, en efterhånden mangeårig festival, foregår som altid i Aarhus-bydelen Brabrand, og i år spiller navne som Turboweekend, Folkeklubben, Chinah og WhoMadeWho. Det hele løber af stablen den 29. og 30. juli, og man kan se hele programmet her.

Festivalsæsonen er altså langtfra slut, og der er stadig mulighed for at nyde musik under åben himmel. Man siger, at der ikke findes dårligt vejr, men kun dårlig påklædning. Dog findes der en bestemt type vejr, der gør det lettere at nyde udendørskoncerter, så derfor håber vi, at den danske sommer viser sig fra en bedre side til de kommende festivalarrangementer.

Er man mere til enkelte koncertarrangementer på et af landets mange spillesteder, så skal man endelige gå ind på Undertoners koncertkalender og få et overblik over kommende anbefalelsesværdige koncerter. Det er vist noget med, at en stor kvindelig popstjerne spiller i Telia Parken søndag den 24. juli…