August-koncerter I: Tag noter, når hiphoppen strømføres af nordjyske Whitney

Hvis man er på de kanter eller måske en københavner med nok mod til at bevæge sig 35 minutter ud af byen med s-tog, så kan New Note Festival i Hillerød først i august anbefales. Den 4.-6. august finder festivalen sted i og ved Klaverfabrikken på indendørs og udendørs scener. The Minds of 99 er et hovednavn, og derudover gæstes New Note af flere gengangere fra Roskilde Festivals opvarmningsdage, heriblandt 80’er-synthduoen Gents, som spillede på Countdown-scenen, samt M.I.L.K., om hvem Undertoners Lasse Heide Fjordbo skrev: »Når nu M.I.L.K. spiller så tropisk solskinspop, som de gør, virkede det helt underligt at stå med regnslag om ørerne og lade musikkens bølgeskvulp føre en bort til hvide palmestrande. Selvom det havde været nemmere at sælge koncerten under mere adækvate forhold, lykkedes det dog alligevel M.I.L.K. at fremmane en varm sonisk sommer«. Lad os håbe på godt vejr til M.I.L.K.s solskinspop lørdag i Hillerød. Andre New Note-navne er dansk-japanske Ida Kudo og CTM, som formentlig vil spille bidder fra sit nyeste udspil, Suite for a Young Girl.

De seneste par år har august budt på todagesfestival i Søndermarken på Frederiksberg med Vanguard Music Festival, som især sidste år havde massivt fokus på hiphop. To dage i Søndermarken bliver det desværre ikke til i år, men forhåbentlig vender Vanguard tilbage under åben himmel og trækroner med stort program i 2017, hvis praktik og pengene vil det. Som et plaster på såret holder Vanguard en firedobbelt hiphopkoncert lørdag den 6. august i Vega. Her kan man opleve den legendariske hiphoptrio De La Soul, den britiske rapper Roots Manuva og Thundercat, som fik ros for sit jazzede genremiks i Vega i vinter, samt Pharoahe Monch, som netop leverede en af Vanguards bedste koncerter i 2013.

To hovedstadsfestivaler skal vi også lige have med her i august. Den nu 10 år gamle Strøm Festival løber af stablen fra den 6.-13. august. Som altid sætter Strøm fokus på elektronisk musik på tværs af København og indeholder også mere specielle events såsom en sovekoncert i Brorsons Kirke og en synthesizeraften for planter (ja, planter). På Refshaleøen kan man desuden den 12.-13. august på Uhørt Festival komme til koncert med hele 37 bands fra det danske vækstlag, som Undertoner i øvrigt har haft en lille bitte finger med i at udvælge.

Når man googler Alive Festival i Thy, så finder man festivalens forundrende slogan: »Nøgen mand til hest – Alive er Thy, når det er bedst.« Det lyder jo næsten som en af Undertoners egne pjatteoverskrifter til koncertartikler som denne. Det slogan er dog blot én blandt mange gode grunde til at tage til Nordjylland og høre livemusik 11.-13. august. Her optræder The Minds of 99 også, og en anden genganger fra New Note Festival er den dansk-australske duo Palace Winter, som scorede hele fem U’er for deres koncert på Roskilde. Andre navne til Alive er ep-aktuelle Baby in Vain og Disclosure-inspirerede Code Walk, hvis liveform, Undertoners Simon Freiesleben tog temperaturen på, til Vegas Udvalgte i januar: »Code Walk skød med spredehagl og ramte omtrent lige så meget plet, som de ramte ved siden af. Jeg glæder mig dog til at følge med i, hvordan gruppens lyd udvikler sig.« Se nærmere på Alives program her.

To tidligere medlemmer af amerikanske Unknown Mortal Orchestra og Smith Westerns er sammen gået nye veje i duoen Whitney, som gav publikum en varm og blid start på fredagen på årets Roskilde Festival med deres country- og 70’er-inspirerede indiepop. Nu vender de tilbage til Danmark for en enkelt aften, denne gang med en koncert på Tape i Aarhus søndag den 14. august. Her vil duoen spille numre fra debuten Light Upon the Lake, som Undertoners Victor Ohlendorff gav fireethalvt U med bl.a. disse ord: »Whitney har formået at skabe en plade, som er let at holde af. Efter første gennemlyt var jeg sikker på, at jeg skulle krydsreferere til adskillige bands. Men heldigvis for Whitney synes bandet at være lidt som en ø, man har svært ved at placere på landkortet.«

