August-koncerter II: Internettet døde sydpå, da Julia holdt Jasons is, sikke en bisse

Tag sydpå eller østpå for at komme til nogle af sommerens sidste festivaler eller bliv i byen og oplev internationale navne. Her er vores udvalgte koncerttips til resten af august.

Festivalsæsonen er ved at være slut, og efteråret nærmer sig med hastige skridt (hvor hurtigt går et år egentlig ikke lige?). En af de gode ting ved efteråret, udover de mange flotte farver i naturen, er at der kommer et kæmpe tagselvbord af koncerter. Spillestederne rundt om i landet har timet og tilrettelagt et spændende efterår med bands og artister, som bl.a. har spillet på en masse festivaler i løbet af sommeren, hvor de har cementeret deres navne. Allerede i midten af august begynder der at være en del spændende koncerter med yderst aktuelle navne.

Mandag den 15. august i Pumpehuset i København kan man opleve den yderst interessante R&B/hiphop-gruppe The Internet fra Los Angeles. Internetfænomenets frontskikkelser Syd Tha Kyd og Matt Martians er også en del af det verdenskendte hiphopkollektiv Odd Future (Tyler, the Creator, Earl Sweatshirt, Frank Ocean m.fl.). The Internet skiller sig ud fra den typiske Odd Future-lyd. Gruppen har et mere afslappet udtryk, og Syd Tha Kyt beroliger lytteren med sin fine, blide vokal. Desuden er musikken håndspillet og har fine drømmende synthflader. Sidste år udgav gruppen albummet Ego Death, som fik pænt med omtale, især i hjemlandet.

Tre dage senere i København er der mulighed for at opleve endnu et Los Angeles-navn. Den smukke Julia Holter spiller i Koncerthuset studie 2, hvor hun forhåbentlig vil servere en masse af sine flotte legesyge artpopkompositioner. Holter udgav sidste år pladen Have You in My Wilderness, som vi i Undertoner-redaktionen kårede til en af 2015’s bedste udenlandske udgivelser. Holter spillede også i Lille Vega sidste år i november og på Roskilde Festival i 2014, hvor hun fik seks rosende, rungende U’er af vores anmelder Camilla Zuleger, som bl.a. pointerede: »Når det kommer til skønhed, charme og talent, er der ikke mange, der har noget på amerikanske Julia Holter.«

Selvom festivalsæsonen 2016 er ved at gå på hæld, så er det ikke ensbetydende med, at der ingen festivaler er tilbage. Faktisk skal man til henholdsvis det sydligste og østligste Danmark, og her vil man finde to hyggelige festivaler med smukke omgivelser. Der er tale om Tønder Festival og Wonderfestiwall på Bornholm. Den 19. og 20. august afholdes Wonderfestiwall ved smukke Hammerhus på Bornholm, hvor velkendte navne som Gents, Nikolaj Nørlund og Bisse spiller. Tønder Festival ved det idylliske grænseland løber af stablen fra den 25.-28. august og præsenterer i år spændende udenlandske navne som The Dead South og den amerikanske country-singer/songwriter Jason Isbell, som også netop har gæstet den svenske festival Way Out West. Derudover præsenterer festivalen også velkendte nationale navne som albumaktuelle Folkeklubben og Jonah Blacksmith.

Den 30. august spiller det chilenske band Föllakzoid på Loppen på Christiania. Sydamerikanerne spiller minimalistisk krautrock, og hvis man skal tro vores anmelder Lasse Heide Fjordbo, så kan denne koncert anbefales med en stor portion sydamerikansk varme. Trioen spillede nemlig på dette års Roskilde Festival, og her gav Lasse koncerten seks kæmpe U’er, som blev serveret med en stor lovprisning af chilenernes lyd. Han skrev bl.a.: »Musikkens tilsyneladende endeløse repetitioner var imidlertid hverken bedøvende eller ensformige: Med en perfekte blanding af nådesløs monotoni, evig fremdrift og brølende energiudladninger var koncerten på Roskilde Festival en både transcenderende og medrivende oplevelse.«

Du er som altid velkommen til at tjekke Undertoners koncertkalender for et større overblik.