Bob Hund udsender ny single og inviterer til lyttesession i København

Det skånske rockorkester Bob Hund står over for at udsende intet mindre end deres 13. album, Dödliga klassiker, til efteråret, og nu løftes lidt mere af sløret for indholdet på den kommende plade i form af singlen “Blommor på brinnande fartyg” med tilhørende video, som nu udkommer i Danmark.

Nummeret er blevet til i samarbejde med Popkollo, den årlige svenske musiklejr for piger i alderen 12-18 år, som synger kor på singlen. Samtidig går bandet på det nye nummer i den lidt mere melankolske retning, som er en vigtig del af deres DNA, men som ofte overses – og som indimellem er blevet efterlyst af anmelderne, også i livesammenhæng som f.eks. til Hundens koncert på Roskilde Festival sidste år.

Samtidig inviterer Bob Hund til en særlig aften på Bremen Teater i København, hvor de holder lyttesession på Dödliga klassiker, før albummet udkommer, efterfulgt af Q&A med bandet. Det sker tirsdag den 30. august. Mere info og billetter fås her.

Dödliga klassiker udkommer den 16. september 2016 på et nyt pladeselskab i Bob Hund-sammenhæng, nemlig det göteborgske Håkan Hellström-selskab Woah Dad.

»Indspilningen af Dödliga klassiker var som en drøm. Faktisk havde bob hund ingen penge, ingen pladekontrakt, ingen instrumenter og ingen færdige sange. Men drømmen er en råvare og virkeligheden er et raffineret produkt. Denne gang valgte vi at fokusere helt og holdent på råvaren. Vi giver ikke folk hvad de vil have, vi giver folk hvad de har brug for,« udtaler frontmand Thomas Öberg om albummet i en pressemeddelelse.