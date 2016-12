The Tallest Man on Earth udgiver nyt nummer

Den svenske troubadour The Tallest Man on Earth har netop udgivet nummeret ”Rivers”, som du kan høre nedenfor. Tidligere på året udgav han også nummeret ”Time of the Blue”.

The Tallest Man on Earth med det civile navn Kristian Matsson, som i søndags spillede i Koncerthusets studie 2 i København, er en yderst produktiv herre. Lige nu er han i gang med en omfattende turné, men på trods af at meget af tiden i år er gået med at være på farten, har Matsson altså også haft tid til at gå i studiet.

”Rivers” er en flot fingerspilskomposition fra Matsson. Sangen handler om, at naturen ikke bekymrer sig om menneskers skrøbelige relationer.

The Tallest Man on Earths seneste album er Dark Bird Is Home fra 2015. Et album, vi på Undertoner gav fire U’er. De to nye numre er måske forsmag på en ny plade?