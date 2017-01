Vi sidder bare her annoncerer nyt album og tour

Den danske spoken word-trio Vi sidder bare her, som består af Mikael Simpson, Frithjof Toksvig og Jørgen Leth, har via deres facebook annonceret et nyt album, som dermed bliver det fjerde i rækken. Albumtitlen er Rak-Ma-Gak, og allerede nu kan du høre nummeret med samme navn via gruppens Soundcloud eller lige her nedenfor.

Udgivelsesdatoen er 16. september 2016, hvor pladen udkommer til streaming. Albummet bliver også udgivet som en dobbelt-cd med instrumentale versioner, akkurat ligesom deres seneste udspil fra 2014, Ingen regning til mig. Desuden udgives Rak-Ma-Gak også som lp en uge efter, den 30. september.

https://soundcloud.com/mikaelsimpson/rak-ma-gak

Med den nye udgivelse er en turné også offentliggjort, og de tre turnerer således:

5. oktober: Musikteateret – Holstebro

6. oktober: Musikkens Hus – Aalborg

7. oktober: Vejle Musikteater – Vejle

8. oktober: Musikhuset – Aarhus

9. oktober: Turbinen – Randers

12. oktober: Sønderborghus – Sønderborg

13. oktober: Godset – Kolding

14. oktober: Posten – Odense

15. oktober: Musikhuzet – Rønne