September-koncerter I: Koks ud i Himmeriget – liima’et hvad dalrer hunnerne hjem solo

Den dansksprogede trio Koks har deltaget i KarriereKanonen og består af tre medlemmer, som tidligere har slået deres folder i bands som Ginger Ninja, Gypsies og Let Me Play Your Guitar. Nu er Koks klar til at udsende EP’en Skyskraber fredag den 2. september. Samme dag holder de releasekoncert på Rust i København. Dagen efter kan de opleves i selskab med to andre bands på Café von Hatten i Randers. Den syv numre lange EP, eller minialbum om man vil, indeholder også amoknummeret ”Vredens dag”, som Undertoner satte spot på i vores Uden for nummer-serie ved årsskiftet.

Torsdag den 8. september præsenterer bookingbureauet Smash!Bang!Pow! den australske singer/songwriter Julia Jacklin for første gang i Danmark. Sangerinden, som er inspireret af navne som Angel Olsen og Fiona Apple, er også splinterny på den internationale musikscene i og med, at hendes debutalbum, Don’t Let the Kids Win, endnu ikke er udkommet – det sker den 7. oktober. Hør allerede nu førstesinglen “Pool Party”. Koncertstedet er desuden noget usædvanligt, nemlig ølbaren Himmeriget på Åboulevarden 27 på Frederiksberg.

»Efterklang er blevet et band, der nu kalder sig for Liima, men Liima er desværre ikke forgængeren værdig. De mangler simpelthen den unikke eksistensberettigelse, der skulle forklare os lyttere, hvorfor Casper Clausen, Rasmus Stolberg og Mads Brauer valgte at genføde sig selv som det her nye band sammen med Tatu Rönkkö.« Sådan skrev Undertoners Perry MacLeod Jensen i sin anmeldelse af Liimas album ii. Måske projektets potentiale i højere grad viser sig live? Det er værd at prøve, når Liima denne måned giver tre danske koncerter i træk: Torsdag den 8. i københavnske Jazzhouse, fredag den 9. i Atlas i Aarhus og lørdag den 10. september i Studenterhuset i Aalborg.

Vi har én gang før anbefalet den canadiske grungerockkvartet Dilly Dally – det var i januar, da de gæstede København. Vi gør det meget gerne igen, nu hvor bandet rammer Radar i Aarhus fredag den 9. september. De debuterede sidste år med albummet Sore, som også fandt vej til nogle af Undertoner-skribenternes internationale top20-lister over årets bedste album hos dem, der syntes, at Dilly Dallys uperfekte vrængen og grungeenergi ikke er til at stå for, som f.eks. på ”Desire”. Opvarmningsnavnet, landsmændene i bandet Weaves, er mindst lige så interessante – der er bestemt blevet lyttet til noget Pixies på deres teenageværelser.

Koncertrækken Hun Solo holder sin tredje koncertaften tirsdag den 13. september i Lille Vega i København. Ideen er, at fem forskellige kvindelige solister står på scenen helt og aldeles solo, 25 minutter hver. Denne gang er navnene Emma Acs, Ida Gard, Nana Jacobi, Kirstine Stubbe Teglbjærg (også kendt fra Blue Foundation) og Ida Wenøe, der tidligere var en del af indiepopbandet Boho Dancer og sidste år udsendte solodebuten Time of Ghosts. Se en lille video, der præsenterer Hun Solo-projektet her.

