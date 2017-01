September-koncerter II: Lopper battler om fælleskab, festivaler og fandenivoldske rocktøser

Har du lyst til at gå på opdagelse i den danske undergrund? På safari på den danske vækstlagssavanne? Et godt bud på dette vil være showcasefestivalen Oppenheimer Festival i Aarhus lørdag den 17. september. Festivalen foregår på Voxhall, og her spiller fem meget interessante navne. Der er tale om Saint Best, Diet, Aksglæde, Johann og De Underjordiske. Sidstnævnte har vi tidligere anmeldt på Undertoner, da bandet spillede til Copenhagen Psych Fest i juli. Her var Undertoners Bitten Kjærgaard meget imponeret. Hun gav koncerten fem U’er og skrev: »I nummeret ”Sultne ulve” viser brødrene Kristian og Andreas Bengtson, at de forstår at lave et sammenspil, der går op i en højere enhed. Klangfladerne er styrende for dette nummer, og de psykedeliske 60’er-inspirerede riff træder frem. De blander sig med lugten af cannabis i hallen, og jeg føler mig sendt tilbage til Californien og The Doors-æraen.«

Nogle mennesker tror, at Christiania bare er hashboder på Pusher Street, men mange ved heldigvis også, at fristaden er meget mere end det. Her er spillestedet Loppen et godt eksempel på, hvad Christiania også indeholder. Den 20. september gæstes spillestedet af danske Communions. I 2015 udgav de en selvbetitlet EP, som vi på Undertoner kårede til årets bedste danske udgivelse. Bandet er netop nu på miniturné i Storbritannien, og ikke nok med det, har de netop udgivet de to singler “Don’t Hold Anything Back” og “Eternity”, som altså for første gang kan høres live på dansk jord den 20. september på Loppen.

Dagen efter, den 21. september, spiller Brooklyn-trioen Battles i Koncerthusets studie 3 i hovedstaden. På dette tidspunkt sidste år udgav trioen deres tredje album, La Di Da Di. En kendetegnede beskrivelse af deres lyd er, at de spiller mathrock og yderst eksperimenterende rockmusik. Få en forsmag med sidste års Battles-single “The Yabba”.

Fra en newyorkertrio til en københavnertrio. Danske Baby in Vain udgav i foråret EP’en For the Kids, som Undertoners Camilla Zuleger anmeldte. Bandet indleder den 22. september en Danmarksturné, som begynder i Studenterhuset i Aalborg og kommer rundt i stort set hele landet. Vi stiftede for alvor bekendtskab med Baby in Vain i 2013, hvor trioens hudløst ærlige garagerock eksploderede i den danske undergrund og gav dem stor opmærksomhed. Se alle koncertdatoer her samt hvordan det så ud, da de spillede på Spot Festival i april.

Den produktive 25-årige indiemusiker Mitski gæster Loppen den 24. september. Mitski Miyawaki har netop udgivet sit fjerde album på fire år. Albummet hedder Puberty 2 og blev anmeldt af Undertoners Frederik Voss, som uddelte fire U’er. Albummet er et gensyn med Mitskis teenagetid, og sangene handler om identitetsproblemer, kærlighed og naivitet. Puberty 2 er i øvrigt udkommet på pladeselskabet Dead Oceans, som også har velklingende navne som St. Vincent, Youth Lagoon og The Tallest Man on Earth i stald.

Aksglæde kan ikke kun opleves til Oppenheimer Festival, de spiller nemlig også i Koncerthusets studie 3 i København den 30. september. Sidste år fik bandet et mindre gennembrud med sangen “Lille Taarbæktøs”. De er inspireret af danske koryfæer som Nikolaj Nørlund og C.V. Jørgensen, men også Tame Impala og Mac DeMarco er store inspirationskilder. Og så er et af Aksglædes fire medlemmer Jacob Aksglæde Pedersen, som var anmelder på Undertoner tilbage i 2011-12.

Du kan holde øje med flere relevante koncertdatoer i Undertoners koncertkalender.