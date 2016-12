Premiere: Bisse: Nat med mig

Vi har skrevet rigtig meget om Bisse, siden han udgav sit debutalbum PMS i starten af sidste år. Seks U’er fik han for den plade, og alle de tre plader, han udgav sidste år, kom i top 10 på vores årsliste. På mandag udkommer Bisses femte studiealbum, Højlandet, hvorfra de glimrende singler “Holy Grail” og “Seks hjerter” allerede er sluppet ud.

Vi har fået lov til dele og premiere det tredje skud på den 81 minutter lange albumstamme, “Nat med mig”.

Det er en video, hvor man følger Bisse i et natteklædt København, mens han »går gennem gaderne på jagt efter ånd’lig føde« og reflekterer over hans nye status som genkendelig musiker, der får seks hjerter i Politiken og propper Gloria-scenen på Roskilde Festival. »Vænner mig til at bli’ bekræftet af folk, jeg ikk’ kender / og sletter numrene på de gamle venner, der ikk’ ka’ genkende mit nye jeg.«

Hans blik er fastfrosset ind i kameraets linse, i en video der emmer af selviscenesættende selfieæstetik. På sit femte album er Bisse blevet så cool, at han kan tillade sig at gå med solbriller, selvom det er blevet nat.

Videoen er lavet af Jonas Preben Jørgensen og Jannik Rafael Andersen.