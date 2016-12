Irah: Into Dimensions

Man spidser ører, og hårene rejser sig. Allerede ved første gennemlytning af danske Irahs minialbum Into Dimensions, bliver man taget med på himmelflugt. Into Dimensions er en synth-sfærisk udladning, der udforsker store temaer som kærlighed og vores plads i universet.

Den danske trio har fået stor opmærksomhed siden udgivelsen af deres første single, titelsangen, ”Into Dimensions”, som udkom i starten af 2016. Irah er summen af Oliver Louis Brostrøm Laumanns dynamiske trommespil, Adi Zukanovićs beroligende synthbølger og Stine Grøns smukke, krystalklare vokal.

Irahs popularitet har også bredt sig i musikverdenen, hvilket har resulteret i en Danmarksturné som support for Blaue Blume, opvarmning for LISS samt opvarmning for deres musikalske slægtninge Kentaur. Fællesnævneren for samtlige af Irahs optrædener det forgangne år har ifølge flere anmeldelser været deres evne til at fastholde publikum og skabe musikalsk nærvær.

Og deres live-nærvær har de taget med på debuten Into Dimensions. Minialbummet er en dynamisk sammenkobling mellem en himmelstræbende og nærmest overjordiske synthlyde og mere jordbundne ceremonielle stammetrommer. Albummet er en helhedsoplevelse, som fortjener at blive lyttet til i sin fulde længde.

Åbningsnummeret og tredjesinglen ”Fast Travelling” er pladens absolutte højdepunkt. Et magisk nummer, hvor Stine Grøns skarpe klang og skønne korharmonier giver en nærmest Enya-agtig vibe. Nummeret er indspillet i Blågårdskirken i København, hvilket bidrager til den atmosfæriske stemning. Det samme er den dunkle ”Above My Knees” og messende og ’kirkelige’ ”Interlude”.

Into Dimensions kvalificerer sig som et såkaldt minialbum, da det kun består af otte numre, men før man ærgrer sig for meget over det faktum, er det værd at nævne, at en stor del af skæringerne er 5-6 minutter lange – heldigvis. De halvlange numre, som den førnævnte ”Fast Travelling”, ”Moon” og ”Showering Layers Off My Skin” er alle fremdrevne numre, som udvikler og udfolder sig med hvert minut.

»Humankind is young / Sleeping with their eyes open / Closed down higher thought / It feels wrong«. Den smukke, synth-poppede ”Into Dimensions” er pladens femte nummer og pladens titelnummer. Et nummer der emmer af længsel efter frihed i en anden virkelighed og menneskelighed. En filosofering over menneskets lille eksistens i et uendeligt stort univers.

Into Dimensions afrundes med pladens korteste nummer ”Postlude”, der sætter et vokalløst punktum på en ambitiøs og forførende debut, som på trods af prædikatet ’minialbum’ eller EP har substans som et fuldendt album – en himmelflugt man gerne vil følge.