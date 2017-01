Oktober-koncerter I: Entreprenant fynbos datter og ged går i krig med håbløse våben

Oktober er højsæson i Koncertdanmark, og det er jo et rent luksusproblem, at det er så svært at vælge mellem de mange oplagte koncertmuligheder… Man kunne dog starte med et band fra hjemlandet, nemlig den sortromantiske støjrocktrio The Entrepreneurs, som er på efterårsturné. Den begyndte i Aalborg på septembers sidste dag, og den fortsætter 1. oktober på Pitstop i Kolding for dernæst at ramme Posten i Odense, Radar i Aarhus og Loppen i København henholdsvis den 6., 7. og 14. oktober. Et debutalbum i fuld længde fra trioen vil falde i god jord, men mens vi venter, kan man jo nyde (?) bandets nye video til “Ombre” fra deres EP Tony Rominger, der udkom tidligere på året. Da The Entrepreneurs spillede på forårets Spot Festival, konkluderede Undertoners Simon Freiesleben i øvrigt: »Bandet besidder simpelthen en rockattitude og en energi, som det er meget let at blive smittet med.«

Torsdag den 6. oktober til og med lørdag den 8. oktober er der atter elektronisk musik i utallige afskygninger i Odense, når Phono Festival går løs i FAF-Bygningen. Undertoner har flere gange før dækket den ambitiøse festival, som i år bl.a. præsenterer amerikaneren Huerco S., der for første gang gæster Europa på sin liveturné. Huerco S. står bag en række udgivelser, som spænder fra lo-fi house til drømmende ambient. Oplev også japanske Group A, den britiske duo Raime og danske Central alias aarhusianske Natal Zaks på årets Phono Festival. Hele programmet kan ses her.

Hvis din fredag gerne må være melankolsk på en varm og ligefrem smuk måde sådan en oktoberaften, så er den London-baserede trio Daughter i Falconer Salen på Frederiksberg et oplagt bud. Lige nu kan du endda vinde to billetter til koncerten i vores igangværende Daughter-konkurrence. Duoen med de italiensk-irsk-fransk-schweiziske rødder og singer/songwriter Elana Tonra i front giver kun denne ene koncert i Skandinavien på deres efterårsturné.

Anderledes syret bliver det aftenen efter, lørdag den 8. oktober, i Den Grå Hal på Christiania, når de albumaktuelle, maskeklædte svenskere i Goat udfolder deres psykedeliske, afrobeat-inspirerede musik. Planen er efter sigende at føre publikum ud i en kollektiv musikalsk trance, og hvis nogen skulle kunne klare den opgave, så er det nok Goat. Til at hjælpe trancen på vej kommer de to psykedeliske opvarmningsbands Josefin Öhrn + The Liberation og The Wands.

PJ Harvey indleder en lang turné med to koncerter i Falconer Salen den 9. og 10. oktober. Efter et album i 2011 om Englands krige og dette års The Hope Six Demolition Project om både krig i Mellemøsten og ekstrem fattigdom i USA, er PJ Harveys næste projekt en genoptagelse af samarbejdet med teaterinstruktøren Ian Rickson, hvor Harvey har lavet lydsiden til hans teaterstykke “The Nest”, som snart har premiere i Belfast og handler om de moralske omkostninger ved vores mere og mere materialistiske samfuld. Man kan vist roligt sige, at det sjældent er de lette emner, PJ Harvey bruger tid på. Det var det heller ikke under hendes anmelderroste koncert på Roskilde Festival i sommer – og det bliver det nok heller ikke i Falconer Salen. Gudskelov ledsages de tunge emner af et tårnhøjt musikalsk og kunstnerisk niveau, og da det et yderst sjældent, at PJ Harvey giver andet end festivalkoncerter i Danmark, er de to indendørskoncerter meget imødesete.

Robert Hurula Petersson har en fortid i flere punkbands, heriblandt Masshysteri, men markerede sig især i hjemlandet Sverige med sin solodebut, Vi är människorna våra föräldrar varnade oss för, i 2014, og han har efterfølgende bl.a. givet koncert i Huset-KBH. Nu rykker han til en lidt større scene i byen, når han gæster Lille Vega den 12. oktober. Med sig har Hurula numrene fra sit andet album, Vapen til dom hopplösa, der udkom 23. september. Kan anbefales til alle, der har en forkærlighed for desperat svensksproget rock med gode melodier.

