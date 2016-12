November-koncerter I: Dansk morgenmad sejrer hos glade skøger og ex-vietnamesere

Den første uge af november er præget af, at Spil Dansk Dagen er blevet udviddet til en hel Spil Dansk Uge. Det kan ses, og ikke mindst høres, på spillestederne landet over, hvor der sættes ekstra fokus på den danske musik. Blandt koncerterne med bands fra hjemlige himmelstrøg, finder man bl.a. Molly den 3. november i Ideal Bar i København, Childrenn på Loppen på Christiania den 4. november – samme dag som The Blue Van spiller på Posten i Odense. Igen på Loppen kan man lørdag den 5. høre bl.a. Baby Woodrose og Narcosatanicos, mens Sekuoia giver koncert vestpå på Café von Hatten i Randers, og søndag den 6. november indtager albumaktuelle Agnes Obel Falconer Salen på Frederiksberg. For nu blot at nævne nogle stykker.

Et band, som vi har haft et godt øje til et stykke tid her på Undertoner, kommer endelig til Danmark. Det drejer sig om amerikanske Japanese Breakfast, som gæster Ideal Bar i København mandag den 7. november. Japanese Breakfast er opstået som et sideprojekt for Little Big Leagues Michelle Zauner, og i år så fuldlængdedebuten Psychopomp dagens lys, spækket med drømmende støjpop i stil med singlen “Everybody Wants to Love You”.

Samme dag gæstes Pumpehuset i København af, hvad man vel nok kan kalde en supergruppe. Minor Victories består af sangerinden Rachel Goswell fra Slowdive, guitarist Stuart Braithwaite fra Mogwai og guitarist Justin Lockey fra Editors samt dennes bror, bassisten James Lockey. Tidligere på året udkom Minor Victories’ selvbetitlede debutalbum, og du kan få en ide om bandets lyden med ”Scattered Ashes (Song for Richard)”, hvis tilhørende musikvideo desuden vil appellere til fans af action-packed kattevideoer.

Lørdag den 12. november er der mere dansk musik på Radar i Aarhus, når den hovedstadsbaserede postpunktrio Less Win kigger forbi. De er aktuelle med albummet Trust, og der er vist lidt Joy Division og The Walkmen et eller andet sted blandt Less Wins musikalske slægtninge. Denne lørdag aften deler trioen scene med det aarhusianske punkrockband Happy Hookers for Jesus (noget af et bandnavn!), hvis medlemmer også er kendt fra andre bandsammenhænge, bl.a. fra Yung og Tears.

Apropos punkrock… Mandag den 14. november kan man tage i Pumpehuset og opleve ”the band formerly known as Viet Cong”, nemlig canadiske Preoccupations. Godt nok var der hug til deres seneste album fra Undertoners Daniel Niebuhr, som bl.a. skrev: »[albummet] mangler i stor stil den upolerede fandenivoldskhed, som fik mig til at hoppe med på Viet Cong-vognen i første omgang.« Men debuten under bandets kontroversielle tidligere alias i 2015 scorede trods alt fem U’er hos Undertoners Sabina Hvass, som skrev: »Energien på Viet Cong er betydelig post-punket, larmende og insisterende. Pladens kun 35 minutter klæder 1980’ernes noiserock af og omfavner et mere moderne, mørkt lydunivers med udfordrende musikalsk pendulering, kontrolleret kaos og krigspoesi.« Samme karakter scorede de, da de spillede til Way Out West i Gøteborg sidste år. Så mon ikke der alligevel er god grund til at forvente en gedigen mandagsrockudladning fra Preoccupations?

Har du brug for flere velkvalificerede koncertbud til november? Tag et kig i Undertoners koncertkalender.