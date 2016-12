November-koncerter: II: Jamie & Kent står på Shell-tanken og freestyle-rapper

Den bedste kur mod en snigende vinterdepression, det er musik. Der er intet som en koncert, når den kan gøre dine kolde efterårsører varme, når den kan gøre dig glad i hele kroppen og få dig til at glemme mørket udenfor.

En kunstner, som gerne vil hjælpe dig med at komme i godt humør, er den 23-årige Chicago-rapper Chance the Rapper. Han giver koncert den 15. november i Falconer Salen på Frederiksberg. En fordom om hiphop har i en del år været, at den kun beskriver rå miljøer, frustrationer og aggressivitet. 2016 har dog været året, hvor netop Chance the Rapper, samt Aftermath-rapperen Anderson .Paak, er gået i en anden retning, hvor deres hiphop har mere positive budskaber og et optimistisk udtryk. Chance the Rapper har i år udgivet det anmelderroste album Coloring Book, hvor han virkelig har leget med hiphop-genren, blandt andet ved at inkorporere vokalharmonier og gospelkor.

Torsdag den 17. november er det tid til Vegas årlige Vega’s New Crush, en international udgave af Vegas Udvalgte. Spillestedet på Enghavevej i København præsenterer fem udenlandske navne, som de ”crusher” på. De fem navne er Shells, Jamie Isaac, Rein, Ten Fé og Margaret Glaspy. Shells er en sangerinde fra England, som præsenterer noget af det mest interessante R&B-inspirerede indiepop lige nu. Jamie Issac laver afslappet electropop, som kan minde om navne som Mount Kimbie og James Blake. Svenske Rein spiller eksperimenterende electropunk, Ten Fé præsenterer et boblende indiepop-univers, og Margaret Glaspy har sin særegne vokal og sin skramlende guitar, som også kommer til udtryk på debutalbummet Emotions and Math fra tidligere i år. Lige nu kan du endda vinde billetter til Vega’s New Crush i Undertoners konkurrence.



Hinds er navnet på en supercharmerende gruppe fra Madrid, som spiller søndag den 20. november i Lille Vega og dagen efter, mandag den 21., går turen til Voxhall i Aarhus. Hinds spiller en skramlende og skæv omgang garagerock, og de fire kvinder udsendte i starten af januar debutalbummet Leave Me Alone. De spillede ligeledes på dette års Roskilde Festival, hvor de høstede 4,5 U’er fra Undertoners udsendte anmelder Camilla Grausen. Hun skrev blandt andet: »Hinds’ kombination af upoleret garagerock, gode popmelodier, uperfekte vokaler og 60’er-pop-guitarer er super charmerende. Med riff, der lyder af sommerstemning som på næste nummer, ”Warts”, skabte Hinds en god stemning under Pavilions teltdug, og så gjorde det ikke så meget, at skiftene mellem sangenes sektioner indimellem var lidt skabelontunge.«

Efteråret minder mig om, at endnu et år er ved at gå på hæld. Endnu et år af mit liv er ved at være slut, jeg bliver et år ældre, jeg bliver mere og mere voksen, og det går op for mig, at jeg skal opleve mange musikere sove stille ind, hvor 2016 virkelig har været et hårdt år med David Bowie, Prince og Leonard Cohen, som er gået bort. Jeg skal opleve bands, som har haft stor betydning for mig, gå i opløsning. Et sådan band, der har valgt at stoppe, er svenske Kent. De er netop nu i gang med en afskedsturné, som blandt andet får dem forbi Forum lørdag den 26. november. Kent er et af de største bands i Sverige og har nærmest opnået folkeeje-status i hjemlandet. De udgav i år deres sidste album, Då som nu för alltid, som fik fire store U’er her på Undertoner. Når gamle bands stopper, kommer der heldigvis altid nye til – man skal også huske på det gode, men tak for alt, Kent.

Du er som altid velkommen til at tjekke Undertoners koncertkalender ud for flere koncerttips.