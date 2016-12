Schoolboy Q, 24.11.16, Store Vega, København

Det var ikke uden forventninger, at jeg gik ind til TDE-rapperen Schoolboy Q‘s koncert torsdag aften. For for to år siden spillede selv samme rapper på selv samme spillested, og jeg var til stede. Der var jeg vidne til et kæmpe hiphopbrag af en koncert. På de to år, der er gået siden, har Schoolboy udgivet det fremragende album Blank Face LP og har fået langt mere liveerfaring. Blandt andet på dette års Roskilde Festival, hvor han agerede fremragende afløser for Future, og han fik efter sigende Arena-teltet til at nå kogepunktet. Forventningerne var altså sådan cirka derefter.

Der blev lagt hårdt ud med Oxymoron-åbneren “Gangsta”, og det var en fornøjelse at betragte fra balkonen, hvordan der med det samme blev sat gang i hoppefesten i Store Vega. Selvom publikum uden tvivl var klar på en tændt aften i selskab med Quincy Matthew Hanley alias Schoolboy Q, så havde han et trick i ærmet. En konkurrence med svensken er noget dansken ikke kan stå for, og da Schoolboy fortalte, at de i Stockholm havde sagt, at koncerten i Danmark ville blive kedelig, var kridtstregerne ligesom tegnet op. Det var der ingen i salen, der havde lyst til at have hængende på sig, så der kom godt gang i publikum.

Det er heller ikke svært at gøre den svenske påstand til skamme, når Schoolboy Q selv kommer med fuld energi over hans efterhånden fire album store bagkatalog og smider den ene banger efter den anden med særlig vægt på de to seneste album, Oxymoron og Blank Face LP. Dog stod man selv lidt med frygt for at skuffe, særligt når der var små pauser mellem numrene, hvor Schoolboy tullede lidt rundt og prøvede at finde ud af, hvorfor mikrofonen drillede. Efterhånden som der kom styr på det, steg energien fra både publikum og Schoolboy Q, der både fik dabbet, droppet og »hit the folks« til publikums store begejstring. Energien faldt heller ikke, da han lånte sangen “m.A.A.d city” fra TDE-kollegaen Kendrick Lamar, eller da deres gråhårede Uber-chauffør med lige så grå svedvåd t-shirt blev hevet op på scenen for at hoppe rundt.

Schoolboy Q står som et godt afbræk til de excentriske trap-rappers og conscious-rappere, der vinder frem for tiden. Schoolboy formår at fortælle og levere uden at moralisere og glorificere – alt for meget i hvert fald. Og selvom Schoolboy er blevet en af tidens største rappere er der ingen nykker, og han virker på en måde dejligt almindelig, trods sin opvækst i det hårde South Central og en baggrund som bandemedlem. Interaktionen med publikum vidnede om det, og det var ligeledes nede på jorden, når han smed Hennessy op på balkonen og kastede kommentarer efter nogle af de yngste i publikum. Schoolboy Q prøvede ikke at holde på formerne, når både sko og t-shirt røg af, men på at holde en fest, hvor alle var inviteret. En fest, der passende blev sluttet af med “Hell of a Night” – it sure was!