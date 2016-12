Vind billetter til Jake Bugg i Store Vega

Britiske Jake Bugg udgav i sommer sit tredje album, On My Own, og nu gæster han Store Vega onsdag den 23. november 2016.

Imod sit pladeselskabs råd og varsler valgte Jake Bugg er lave sit tredje album selv. Det skete blandt andet på baggrund af et råd, han fik af produceren Rick Rubin (Rage Against the Machine, Johnny Cash) under indspilningerne af sit andet album. Rådet gik på at holde tingene så enkle som muligt. Det kastede Bugg sig så ud i.

Springet har ført til kreative risici, hvor Jake Bugg (der i øvrigt elsker hiphop) har forsøgt sig med at rappe f.eks. på nummeret “Gimme the Love”.

