Vind billetter til Vega’s New Crush

For tredje gang blænder det københavnske spillested Vega op for Vega’s New Crush. Her præsenterer de fem nye internationale musiknavne, som Vegas bookere tror særligt meget på vil komme til at præge musiklandskabet de kommende år. En international pendant til Vegas Udvalgte. Alle fem navne spiller i Lille Vega torsdag den 17. november 2016.

Vi udlodder nu 2 x 2 billetter til Vega’s New Crush Vol. 3. De fem crushes er:

Den amerikanske singer/songwriter Margaret Glaspy med base i New York. Hun udsendte tidligere i år debutalbummet Emotions and Math, som blandt andet scorede en karakter på 7,7 ud af 10 hos Pitchfork. Hendes kendetegn er skramlet guitar og en karakteristisk vokal. Få en forsmag med titelnummeret fra hendes album:



Den engelske sangerinde Shells, hvis luftige vokal både udfolder sig på en baggrund af Alt-J-lignende rytmer og som en slags enigmatisk britisk R&B.

Vega’s New Crush præsenterer også engelske Jamie Isaac, som laver tilbagelænet electropop, som godt kan lede tankerne hen på James Blake og samarbejdspartneren King Krule.

Det er dog ikke kun England og USA, der er repræsenteret ved Vega’s New Crush Vol. 3. Svenske Rein alias Joanna Reinikainen optræder også på aftenen med sin socialt indignerede electropunk.

Femte navn i rækken er London-duoen Ten Fé, hvis debutalbum, Hit the Light, udkommer til februar. Hør dem blandt andet med boblende indiepop på singleforløberen “Elodie”:

For at vinde to billetter til Vega’s New Crush den 17. november skal du svare på nedenstående spørgsmål:

Hvad er titlen på Margaret Glaspys debutalbum?

Konkurrencen er afsluttet.