December-koncerter: Ved indblanding fra Ryley investerer politiet i slæbebåd

Glædelig december, folkens! Hvis du forventer en masse julekoncerter af denne måneds koncertanbefaler, så må vi skuffe dig. Men hvis du til gengæld godt kan bruge støjrock, folket singer/songwriter, noget med nogle gamle synthesizere og upcoming bands i Aarhus, så læs videre!

Den københavnske støj-/garagerock-kvartet Deadpan Interference er kommet godt fra start siden dannelsen i 2013. I sommer spillede de bl.a. på Roskilde Festivals Rising-scene til fem U’er, og de har netop udsendt ep’en Immaculate. Desværre har de fire medlemmer, Astrid Samuelsen, Sofie Westh, Martin Funder og Max Cosnier, besluttet at gå hver til sit allerede – dog lover de, at flere andre musikalske projekter er på vej. Det ændrer dog ikke på, at det bliver de to afskedskoncerter, når Deadpan Interference spiller på Tape i Aarhus fredag den 2. december og på Gimle i Roskilde fredag den 9. december. Tak for denne omgang, Deadpan Interference!

Sidste weekend i november skulle Kent som bekendt have spillet farvelkoncert i Forum i hovedstaden, men måtte aflyse på dagen på grund af sygdom. Noget af en afbrænder for de mange koncertklar fans, især dem, der kom langvejs fra og ikke har mulighed for at dukke op til erstatningskoncerten samme sted søndag den 4. december. Heldigvis kunne Undertoners anmelder og fotograf godt rykke rundt i kalenderen, så hold øje med anmeldelse fra afskedskoncerten!

Tirsdag den 6. december er det tid til en aften med folkede singer/songwriter-toner med amerikanske Ryley Walker. Han sammenlignes med klassiske singer/songwritere som Tim Buckley, Bert Jansch og Nick Drake, og i 2014 debuterede han selv med All Kinds of You på det lille pladeselskab Tompkins Square. Debuten banede vejen til det større indiepladeselskab Dead Oceans (Destroyer, Julianna Barwick, Phosphorescent m.fl.), hvor Ryley Walker har udgivet sine to følgende plader, senest dette års Golden Sings That Have Been Sung inklusive singlen “The Roundabout”. I februar gæstede han Jazzhouse sammen med to andre musikere, denne gang vender han tilbage med hel bandopsætning tirsdag den 6. december i Jazzhouse i København.

Joan As Police Woman er kendt for ikke at være bange for at gå nye, musikalske veje. Fra korsangerinde for navne som Rufus Wainwright og Antony til rå singer/songwriter, og sidst vi hørte fra hende, havde hun kastet sig ud i doo-wop, håndklap og trompettrut på The Classic. Dette efterår udgav hun sit sjette album, Let It Be You, og er igen gået i en ny retning. Denne gang har hun slået sig sammen med sin nye legekammerat, multimusikeren Benjamin Lazar Davis, og sammen har de kreeret et eksperimenterende album med smag for synthesizere af ældre dato. Den 6. december spiller de to i Voxhall i Aarhus, og den 7. december gæster de Pumpehuset i København.

Tugboat er navnet på soloprojektet fra Andreas Halskov, som ellers har slået sine folder i bandene Tilebreaker og Transit Pop. Solo præsenterer han en enkel, melankolsk guitarmusik med dyb vokal og rumklang, som bl.a. kan høres på Tugboats Soundcloud. I december kan han opleves live to gange på små scener på tværs af landet. Den 8. december er det på Drone på Nørrebro i København sammen med ambient-projektet Piaget alias Martin Hasfeldt. Den 15. december spiller Tugboat på Tape i Aarhus sammen med Holm, soloprojektet fra frontmanden fra Yung.

Den 9.-10. december kan du komme ind og høre en række upcoming bands på Radar i Aarhus, når Upcoming Aarhus Live! rykker ind. Det er en liveudgave af Aarhus Studenterradios program om upcoming bands, og i løbet af de to dage spiller 10 bands. Her kan du bl.a. opleve indiepopkvartetten The New Investors, som har en vis forkærlighed for 60’er-surfpop, og som for tiden er i gang med at indspille et nyt album, en opfølger til dette års Last One in Is a Dreamer. The New Investors kan i øvrigt også høres live på Analog Bar i København 2. december. Til Upcoming Aarhus Live! kan du også høre navne som Aksglæde, The Enormous Sea og Klönk – se alle navnene her.

Du kan se flere anbefalelsesværdige december-koncerter i koncertkalenderen.