Premiere: The Late Great Fitzcarraldos: “Giuseppe”

The Late Great Fitzcarraldos er tilbage! Den danske indiepoptrio bestående af Jacob Funch, Jakob Millung og Tobias Buch-Andersen varsler nyt album i det nye år med titlen You. Første single “Giuseppe” med tilhørende video er på gaden i dag, og Undertoner har fået lov til at holde premiere.

Om det nye nummer fortæller Jacob Funch:

»Nummeret er skrevet og indspillet i LA og omhandler en fælles ven, en ældre herre fra Sicilien, der hedder Giuseppe. Vi mødte ham oprindeligt på et kloster i Italien gennem min onkel, der var munk der. Giuseppe blev så senere gift med sin bedste vens datter, hvilket skabte en del røre i lokalmiljøet, hvor han boede. Anyways, den historie inspirerede videoen lidt mere direkte end sangen. Sangen er måske lidt mere en form for homoerotisk surreel parafrase over historien.«

Videoen, der er filmet i New Jersey, er skabt i samarbejde med den amerikanske filmkunstner Leigh Lisbão Underwood, som gruppen mødte til en fest i LA, hvor de spillede. Eller som Funch fortæller: »Det vil sige, vi spillede, indtil naboen pludselig skreg, at hun ville få sin mand til at skyde os, hvis vi ikke stoppede…!«

Titlen på det kommende album You henviser til et tilbagevendende tema på albummet om betagelsen af dig som væsen – det være sig hvem som helst. Trioen havde lyst til at holde modtageren, og hvem der bliver sunget til på disse sange, så åben som muligt for lytteren.

»Samtidig er det en opfordring til at beskue sig selv som væsen af kød og blod, der indgår i alle de her sammenhænge, vi nu hver især er del af. Hvordan påvirker vi hinanden og bidrager til den generelle menneskelige tilstand? På et tidspunkt, under tilblivelsen af pladen, var det som om, at jo mere vægt, vi fik lagt på dette ord, des mere åben blev dets mening. Det gør sig naturligvis gældende med de fleste ord, men nu var det lige det her, vi trippede over,« fortæller Jacob Funch og glæder sig til udgivelsen, der udkommer på Golden Records.

Læn jer tilbage og nyd dette fine New Jersey’ske vintereventyr af en kærlighedsfortælling: