Januar-koncerter I: Øst for Koncerthuset er der vilde rotter og ødelæggelse!

Godt nytår, kære læser! Mens vi på Undertoner endnu kommer os oven på jul og nytår og optæller skribenternes lister over det forgangne års bedste plader, begynder vi også at se frem mod det splinternye koncertår, som ligger foran os.

Første halvdel af januar er sjældent spækket med anbefalelsesværdige koncerter. Faktisk har en hel del spillesteder landet over lukket det meste af måneden. Det er dog heldigvis ikke ensbetydende med, at der ikke er gode koncerter at komme efter… Fredag den 6. januar er der f.eks. mulighed for at opdage ny, dansk hiphop på Tape i Aarhus. Det drejer sig om den seks mand store hiphop-møder-jazz-gruppe Øst, som blandt andet kan høres på ”Skræmmende tomt”, Vejle-rapperen Valter Hvid, som står bag en selvbetitlet EP fra efteråret 2016, samt produceren Nilas.

Samme aften i København står den på P6 Beat Rocker Koncerthuset. Det er femte gang, at radiostationen rykker ud i liveudgave med en række bands i Koncerthuset. Denne gang er koncertaftenen rykket fra travle december til starten af januar, hvor der er god plads i kalenderen hos de fleste, og arrangementet blev da også hurtigt udsolgt. Så god fornøjelse med Michael Møller og Kira Skov på scenen med DR Symfoniorkestret, med norsk electropop fra duoen Smerz, electronica fra danske Patrick Beck-Madsen alias Sekuoia og selvfølgelig syrerock fra Baby Woodrose til dem, som har billet til alle herlighederne den 6. januar.

Canadiske Sean Nicholas Savage har siden 2009 kreeret den ene udgivelse efter den anden med lo-fi kærlighedskvaler. På sine senere album har canadierens synthpop og soulede indiepop fået en mere fyldig lyd. Undertoners Alex Nørregaard skrev bl.a. om Bermuda Waterfall (2014): »Bermuda Waterfall er samlet set en vidunderlig, sørgmodig tur gennem bølgende storbygader og mennesketomme natklubber samt let løb hen over endeløse sandstrande – alt sammen indhyllet i en lilla, Malibudampende tåge. Charmerende og dybfølt leveret af Sean Nicholas Savage, så man helt får lyst til at lege med og måske endda skråle sine kærlighedsfrustrationer op mod nattehimlens glimtende stjernetæppe. Med et let smil på læben, vel at mærke.« I 2014 gæstede Sean Nicholas Savage Pop Revo, og nu er han tilbage på dansk jord, når han giver koncert torsdag den 12. januar på Stengade i København og fredag den 13. januar på Tape i Aarhus.



Det er efterhånden hele otte år siden, at Peter Sommer udgav sit vellykkede rockalbum – og efter eget udsagn: sit svendestykke – Til rotterne, til kragerne, til hundene. Nu vender sangeren og sangskriveren tilbage til albummet og har samlet det band, han spillede med dengang, Tiggerne, for at genoplive numrene live. Det gør han hen over tre aftener, den 12. og 13. januar på Bremen Teater i København og søndag den 14. på Train i Aarhus. Der er endnu billetter at få til koncerten den 12. januar. Aftenen kommer også til at byde på andre bidder fra Sommers bagkatalog samt nyt solomateriale, det første siden hans elektronificerede skilsmissealbum Alt forladt fra 2013.

Ud på natten lørdag den 13. januar, nærmere betegnet kl. 01 natten til søndag, kan man på Rust i København opleve den ene halvdel af den amerikanske hiphopduo Mobb Deep, produceren og rapperen Havoc. Rust lover, at Havoc både vil være at finde med mikrofonen i hånden og bag pulten. Ud over sit musikalske arbejde med Mobb Deep siden 90’erne, har Havoc produceret for bl.a. Eminem, Nas, Foxy Brown, Method Man og danske Per Vers. Lige nu er Havoc nomineret til en amerikansk Grammy for sit producerarbejde på Kanye Wests hit “Famous”. Mobb Deep skuffede desværre Undertoners anmelde på Vanguard Festival for halvandet år siden. Så meget desto større grund til at tage revanche for Havoc på Nørrebro denne januarnat.

Find mange flere opmærksomhedsværdige januarkoncerter landet over i Undertoners koncertkalender.