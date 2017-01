Tidl. Mew-guitarist udgiver single med børneband

Guitaristen Bo Madsen er bedst kendt for sine 20 år som guitarist i Mew. I sommeren 2015 trådte han ud af bandet – kun to dage før de skulle spille på Orange Scene. Nu er en af landets bedste guitarister vendt tilbage til musikken med bandet Turbolens, der i dag udgiver debutsinglen ”Rastløse bevægelser”, der er en forløber for EP’en Tro, håb og kærlighed, der udkommer til marts. Og man kan altså godt begynde at glæde sig, hvis resten af EP’en er lige så herlig som denne lille naive drøm af en sang.

Det bemærkelsesværdige ved det nye band er, at de øvrige medlemmer i bandet er børn i 10-14 års alderen. Bo Madsen, der synger og spille guitar i bandet, har nemlig søgt inspiration i børnenes verden for at komme videre med hans musikalske liv efter bruddet med Mew. Han havde brug for nye tanker, og dette kunne han finde via børns leg.

Bo Madsen er kendt som en original guitarist, der har formåede at skabe sin egen kantede lyd og skarpe spillefacon i et band, der lavede kompleks populærmusik. Derfor kan det også godt komme som en overraskelse, at “Rastløse Bevægelser” er en utrolig simpel popsang, der ligger Bo Madsen-signaturen på hylden og tager sin start som en akustisk dansksproget singer-songwriter indsats, der stille og roligt vokser sig større i sin lyd med børnekor, trommer, bas og elektriske guitarer – dog uden nogensinde at fremstå bombastisk. Det føles ærligt, simpelt og nedbarberet, hvilket arrangementet af sangen også støtter op om. Der er en skrøbelighed i børnene, de akustiske guitarer og Bo Madsens vokal, der, hvad den ikke har i styrke, vinder på dens ømhed.

Det er en sang om sammenbrud, altings foranderlighed og om at gro fra hinanden trods en fælles historie, man lige pludselig kigger tilbage på. Det kan umiddelbart lyde hårdt og trist, hvilket det også er, men i kollapset er der også en spirren fra asken, der emmer af håb. Et håb, der ligger musikalsk i den naive uspolerede børnesang og ungdomsskole-musikaliteten. I sin helhed giver det et indtryk af, at Bo Madsen i selskab med sit børneband er startet forfra for at opleve en ny spirren.

Om det nye band siger Bo Madsen:

»I Turbolens er vi ikke børn og voksne, men børn og store børn. Turbolens er organisk, musikken skvulper og gynger, uperfekt og levende. Bandet er et billede på, hvordan verden kunne se ud, hvor vi ikke deler os selv op i kasser, men bruger alles ressourcer og arbejder sammen. Jeg synger på dansk om en bulet, smuk verden, vi har mistet vores vej i. Vi kan lære af børnene og deres måde at lege sig ind i verden på. Vi voksne forstener nemt i vaner og ufrugtbare veje, der leder ingen steder. Vi må åbne os selv overfor verden og lade den forandre os, ligesom vi forandrer den. Der er brug for nye tanker, nye vinde. Der er brug for Turbolens.«

Foruden at være aktuel med Turbolens, annoncerer Bo Madsen også sin første udstilling som billedkunstner. Den kan man se på Galleri Benoni i København fra den 24. februar til den 1. april.