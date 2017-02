Februar-koncerter I: Frysende duo giver slip på x’er, hvis du giver slip på mælken

Starten på februar markerer også starten på den årligt tilbagevendende Frost Festival i København. Som sædvanlig præsenterer Frost et veltilrettelagt musikprogram med spændende navne. Nogle af dem kan opleves under anderledes koncertforhold, og det er netop noget af det, der gør Frost til noget særligt. To gange lørdag den 4. februar afholder de bl.a. en såkaldt cirkelkoncert i parkeringskælderen under Ofelia Plads ved Skuespilhuset. Her står publikum i centrum, mens fem bands spiller rundt om dem på skift. Og det er ikke hvemsomhelst, der omkredser publikum – det er nemlig Liima, The Entrepreneurs, WeLikeWe, Pede B. & DJ Noize og Katinka.

Her på Undertoner holder vi os som regel tilbage i forhold til at anbefale koncerter med bands, hvor et af medlemmerne har været skribent på Undertoner. Vi vil nødigt have, at der går nepotisme i den eller anklages for kammerateri. Men nu er det efterhånden fem år siden, at vi var så heldige at have Trine Jørck med om bord som skribent, så nu tør vi godt anbefale den duo, hun har sammen med Torben Guldager. De kalder sig ganske enkelt Jørck og spiller drømmende, americana-inspireret indiepop med elguitar og Trine Jørcks klare vokal i front, senest på albummet Black Sun fra 2016. Pt. arbejder duoen på næste album, og den 4. februar kan du opleve dem live med fuldt band i Musikcaféen i København.

Det forhold er gældende for Den Fjerde Væg, hvor en anden tidligere Undertoner-skribent, Lasse Aagaard, står i front. De fortjener ellers en anbefaling for deres glimrende tredje album, Jeg giver slip hvis du giver slip, som udkom sidste år. Den dansksprogede indiepopkvartet gæster Loppen i København fredag den 10. februar og rykker videre til Headquarters i Aarhus lørdag den 11. februar.

2017 har knap nok fået fat endnu, men der er allerede udkommet visse længe ventede internationale udgivelser. En af dem er tredje album fra den britiske minimalistiske electropoptrio The xx. Fem år efter sidste album har de nemlig udsendt I See You med bl.a. singlen “On Hold”. Undertoners anmelder Sofie Guldager Rafn var dog ikke så imponeret over det nye album, som ifølge hende lyder som The xx’s forsøg på at forny sig uden at bevæge sig for langt fra kernen af deres originale lyd fra debuten xx, men det lykkes kun til dels. Ikke desto mindre har trioen så stærke meritter fra deres to første album, at der ikke er nogen tvivl om, at vi gerne anbefaler deres danske koncert i Forum på Frederiksberg den 10. februar – også selvom det virker som et meget stort spillested til den intense, introverte stemning hos The xx.

De fleste af os kunne nok godt trænge til lidt sommerstemning her i kolde februar. Her kommer M.I.L.K. alias Emil Wilk ind i billedet! Han optrådte i sommer på en af Roskilde Festivals noget regnvåde opvarmningsdage, og han må meget gerne sprede lidt tiltrængt musikalsk varme, når han gæster Lille Vega lørdag den 11. februar, ligesom han gjorde på Roskilde: »Når nu M.I.L.K. spiller så tropisk solskinspop, som de gør, virkede det helt underligt at stå med regnslag om ørerne og lade musikkens bølgeskvulp føre en bort til hvide palmestrande,« skrev Undertoners Lasse Heide Fjordbo og gav 4,5 U’er. Det er da også svært ikke at drømme sig til en varm sydhavsø, når man lytter til et nummer som “Following the Sun”. Opvarmningen leveres af Kolding-bandet Hong Kong, som er en del af musikkollektivet Vellness Plader, der sidste år udgav det anbefalelsesværdige Vellness Mixtape Vol. 2.

En anden af månedens anbefalelsesværdige navne, som præsenteres af Frost, er den australske singer/songwriter Julia Jacklin. Hun besøgte Danmark for allerførste gang i september, og nu vender hun tilbage, når hun spiller i Koncertkirken på Nørrebro den 14. februar. Hun debuterede i efteråret med Don’t Let the Kids Win, og i anmeldelsen af det album skrev Undertoners Victor Ohlendorff: »Julia Jacklins refleksion over livet ender uforløst – hverken i kosmos eller kaos. Hun beskriver enkelte fragmenter af den virkelighed, hun begår sig i, og den, hun skal til at indtræde i. Det gør hun ærligt og genkendeligt, og derfor har Julia Jacklin formået at lave en debutplade, hun stolt kan vise frem.«

Du kan se flere aktuelle februarkoncerter i Undertoners koncertkalender.