Februar-koncerter II: Ved den store kirkegård på hjernøen hører ti feer Beatles’ hvide album

Det er ikke til at tro, men vi er allerede halvvejs med februar, og vinteren er ifølge kalenderen snart ovre. I løbet af ugen vil graderne også stige, og lige pludselig føles det hele lidt mere positivt, også med en masse musik og en masse koncerter, som kan varme dine ører i stedet for den irriterende vinterhue.

Den 16. februar spiller Cass McCombs i Koncertkirken i København som en del af Frost Festival. Cass McCombs er en troubadour af guds nåde, som leger med en masse forskellige genrer. Udover sit kendetegnende indierock-setup, så eksperimenter McCombs også med punk, country og psykedeliske elementer. Sidste år udgav amerikaneren sit niende album, Mangy Love, som fik pæne internationaler anmeldelser. Tidligere McCombs-album som Catacombs (2009) og Wit’s End (2011) har rangeret højt på Pitchforks årslister, og selvsamme musikmedie har skrevet varmt om Mangy Love.

Den samme dag spiller Anders Hjernø og Tidlige Armbånd på Nørrebro i Gaarden & Gaden i København. Anders Hjernø var i efteråret support for ingen ringere end Bisse, og ligesom Bisse, synger Anders Hjernø på dansk, når han med guitar og mikrofon krænger sin sjæl ud. Han har i øvrigt afsløret, at han spiller numre fra sin kommende udgivelse Sangene fra revyen Høst. Tidlige Armbånd er en dansksproget poprock-kvintet, og de vil, som opvarmning, spille deres debut-EP, Jeg kunne dig rigtig godt, fra ende til anden.

Her sidst i februar starter forårsturneen for den danske folkpop-gruppe The White Album. Deres seneste album er The Quiet Strum fra 2014, som fik pæn med omtale og indeholdt numre som blandt andre ”Kings and Aces” og ”Another”. Forsanger Frederik Vedersø er også frontfigur i en anden dansk popgruppe, nemlig The Eclectic Moniker, som har et meget sommervarmt udtryk, hvor The White Album dyrker den melankolske skandinaviske folklyd noget mere. Med andre ord: The Eclectic Moniker er sol, strand og badedyr, hvor The White Album er store varme uldtrøjer og en tændt pejs i træhytten ude i skoven langt nordpå. Ikke desto mindre hedder The White Albums nye album Songs from the Sun og udkommer den 17. februar. The White Album kan høres på Harders i Svendborg den 23. februar, på Paletten i Viborg den 24. og i Bygningen i Vejle den 25. februar. Dernæst fortsætter de rundt i landet i marts – alle datoerne kan ses her.

London-duoen Ten Fé er aktuelle med deres nye album Hit the Light, der sender dem på en lang europaturné. Touren inkluderer Atlas i Aarhus den 27. februar og Ideal Bar i København dagen efter. Duoen udgøres af Ben Moorhouse og Leo Duncan, som spiller americana-inspireret indiepop med vokalharmonier på topniveau. Ten Fé blev til et projekt, fordi de to herrer var blevet trætte af mange bands, som har mediernes og lytternes bevågenhed. De synes, at for mange bands forfølger et bestemt stilmæssigt udtryk, så et kerneelement for deres projekt er, at de ikke skal tilpasse sig noget bestemt, der skal simpelthen være frie tøjler og fri leg. Dette har givet dem et ekstremt omfavnende udtryk, som har skabt begejstring ved musikmedier som NME og Noisey.

Du kan som altid tjekke Undertoners koncertkalender ud for flere koncerter.