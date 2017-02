Premiere: Lød: “Folder”

Hvis du har bevæget dig rundt i Københavns mørkeste musikafkroge, har du muligvis allerede stiftet bekendtskab med det danskesprogede punk/krautrock-band Lød. Hvis ikke, har du chancen her med kvinttetens allerførste udgivelse, “Folder”, der er det mere end otte minutter lange titelnummer fra deres kommende debut-EP. EP’en udkommer via det nye pladeselskab Part Time Records, der bestyres af kræfter med rutine fra bl.a. Yung, Subsuburban og Jokkmokk.

Lød er et band for dig, der elsker at stå og fortabe dig til et langstrakt krautnummer, der på et fundament af en god portion punkæstetik stille og roligt intensiverer et kontrolleret kaos, som Løds numre skrider fremad – det som bandet selv kalder for repetitiv trancepunk. Hvis du er så heldig at have set denne trancepunk live, ved du, at det er svært at stå stille til Løds koncerter. Personligt kunne jeg ikke lade være med at lade min krop spjætte i takt til musikken, da de spillede på festivalen Flerdagsdrøm i 2015.

Det får du også mulig for, når EP’en Folder udkommer den 9. marts, hvilket bliver fejret med en gratis releasekoncert på Københavns Hovedbibliotek.