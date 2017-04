CPH:DOX 2017 præsenterer perlerække af koncerter og musikfilm

Dokumentarfilmfestivalen blænder op for et stærkt program med 20 eksklusive live-koncerter og en stak fede musikdokumentarer. Undertoner har samlet fem musikalske oplevelser, der er svære at komme udenom.

Den 16. marts 2017 slår CPH:DOX dørene op for dette års installation af den hastigt voksende dokumentarfilmfestival. 11 dage med 20 koncerter og 22 fængslende musikfilm vil med garanti få danske musik-aficionadoer til at spidse ører.

CPH:DOX vil gerne være mere end en filmfestival, og med koncertrækken ’AUDIO:VISUALS’ inviteres publikum indenfor til en fest af live-events med visuelle overbygninger. Der vil også være musikalske oplevelser på det store lærred, når filmserien ‘Sound & Vision’, der bl.a. tæller film om Frank Zappa og Major Lazer, ruller over skærmen. Læg dertil, at det musikalske og artistiske kuriosum Anohni (Antony and The Johnsons) har gæstekurateret et filmprogram særligt til CPH:DOX, og du har opskriften på en festival med masser af musikalske højdepunkter og skæve vinkler.

AUDIO:VISUALS: Halshug + Lesions vs. ’The Allins’ (Pumpehuset, torsdag d. 16. marts kl. 20:00)

Danske Halshug leverer ubarmhjertig og kompromisløs punk af den sorteste slags. Torsdag aften får de Pumpehusets vægge til at ryste, når de sammen med Lesion fejrer premieren på Sami Saifs film ‘The Allins’ om den afdøde punk-provo G.G. Allin. Bevæbnet med beskidte riffs og motorsavsvokal har de på rekordtid savet sig ind i bevidstheden hos punk- og hardcorefans landet over, og anmelderne har svært ved at få hænderne ned. Husk ørepropper!

AUDIO:VISUALS: Avey Tare (Animal Collective) vs. Abby Portner (Kunsthal Charlottenborg, torsdag d. 16. marts kl. 20:00)

Få bands bevæger sig så meget mellem genrerne som Animal Collective. Det farverige søskendepar Avey og Abby åbner årets koncertprogram med et eksperimenterende festfyrværkeri, hvor lyd og billeder bølger om kap og skaber en helt ny psykedelisk virkelighed. Avey og Abby har forberedt en show specielt til CPH:DOX, så det ville være borderline-kriminelt at snyde sig selv for denne oplevelse.

AUDIO:VISUALS: Tindersticks vs. ’Minute Bodies’ (Kunsthal Charlottenborg, søndag d. 19. marts kl. 16:00 og 20:00)

Britiske Tindersticks har siden debuten i 1992 leveret en lang række filmsoundtracks, så Stuart Staples og co. må siges at være på hjemmebane, når de lægger lydspor til filmværket ‘Minute Bodies’. Staples’ mørke og sjælfulde røst tilfører F. Percy Smiths stumfilm en helt ny dimension og indhyller Kunsthal Charlottenborgs nye sofabiograf i lækre afslapningstoner. Ensemblet forkæler herefter publikum med et 45 minutters set med sange fra det store bagkatalog. Bedre tømmermændskur findes ikke.

Sound & Vision: Northern Disco Lights (Bremen Teater, lørdag d. 18. marts kl. 21:00 + Vester Vov Vov, mandag d. 20. marts kl. 19:00 + Empire Bio, torsdag d. 23. marts kl. 22.15)

Vidste du, at norsk disko er det nye sort? Nej? Ben Davis’ musikdokumentar Northern Disco Lights fortæller historien om, hvordan noget så eksotisk som en norsk diskorevolution har set navne som Todd Terje og Lindstrøm få deres store internationale gennembrud. Imponerende og surrealistisk på samme tid.

Efter den internationale premiere d. 18/3 vil der være Q&A med filmens instruktør, Ben Davis, koncert med Lindstrøm og Natbars disco-venlige dj’s, Christian D’or og Soul Shaker.

Sound & Vision: Lost in France (Pumpehuset, onsdag d. 22. marts kl. 19:30 + Vester Vov Vov, torsdag d. 23. Marts kl. 19:00)

Den skotske undergrundsscene har set store navne som Mogwai og Franz Ferdinand stige op og få verdensomspændende succes. I denne internationale premiere tager instruktør Niall McCann på en rejse sammen med bl.a. Mogwai-forsanger Stuart Braithwaithe og Alex Kapranos (Franz Ferdinand, The Blisters) tilbage til der, hvor det hele startede: en lille festival i Mauron, Frankrig.

Efter premieren den 22. marts i Pumpehuset vil der være koncert og Q&A med nogle af hovedpersonerne fra filmen, bla. Mogwai-frontmand Stuart Braithwaithe.

