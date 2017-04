Giv dine anbefalinger og vind en billet til Roskilde Festival 2017

Roskilde Festival har afsløret årets plakat, og nu er det tid til at begynde at udforske og lytte.

Traditionen tro udlodder vi 2×1 billetter til festivalen. Og i år skal du sætte dig godt ind i programmet for at deltage i konkurrencen. Du skal nemlig give mindst tre anbefalinger videre til dine med-Undertoner-læsere. Se det som en slags win win situation. Du får mulighed for at opdage eksotisk hidtil ukendt musik, og samtidig får du ditto anbefalinger fra de andre deltagere.

Er du en habil besøgende her på siden, kender du nok til vores artikel-serie “Anbefaler”. Og det er lige netop, sådan en, du skal skrive. Du må selv bestemme, om du vil anbefale koncerter, fester eller andre events, der finder sted på festivalen. Det eneste must er, at du skal give mindst tre anbefalinger.

Har du brug for lidt inspiration, så tjek Roskilde-booker Stefan Gejsings anbefalinger ud her.

Formatet er det skrevne ord, og det skal sendes på mail. Vinderne bedømmes efter de meste velskrevne anbefalinger.

Send dine anbefalinger til bitten@undertoner.dk senest d. 25. april 2017 kl. 24.00.

OBS: Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at udgive de indsendte anbefalinger på undertoner.dk!

KONKURRENCEN ER SLUT! VI HAR FÅET MANGE FINE, OPFINDSOMME OG VELSKEVNE BUD, OG VI ER I GANG MED AT VOTERE. VINDERNE FÅR BESKED 4. MAJ.