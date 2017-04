Saint Best slår weekenden an med ny video til “Vincent Bowman”

Det er fredag, og vi sætter tonen for weekenden med bobler, glitter og en opfordring til at tage et skridt ud af trædemøllen!

Synthpop-kvartetten Saint Best, der udsendte debut-ep’en Need You Now i slutningen 2016, følger nu op med en musikvideo til singlen “Vincent Bowman”, der pt. er i rotation på P3. Saint Best viser med nummeret at eftertænksom godt kan blandes med catchy melodier. Begge dele går igen i nummeret og videoen, hvor den polerede, rytmiske synkronsvømning får et ekstra lag.

»”Vincent Bowman” er et nummer, der handler om at træde i karakter og tro på egne evner. Vincent er en person, der har givet op på sig selv, og som ikke kan finde sig til rette i verden. Hans liv ved at køre i samme rille, og de samme fejl bliver gentaget. Vincent repræsenterer en frygt for ikke at kunne leve op til de forventninger, som vi selv og andre stiller til os. Erkendelsen er dog, at vi må træde i karakter og tage det, der tilkommer os. Dette kommer i musikvideoen til udtryk i mødet mellem de to synkronsvømmere, hvor den ene tilbagevendende prøver at komme i kontakt med den anden uden at opnå nogen reaktion. Det kan være en kamp at smide næseklemmen og springe ud på dybt vand. Men først da pigen indser dette, ophæves den akavede distance, og pigerne begynder at kommunikere med hinanden i vandet. Der er bobler i vandet, glitter om øjnene og masser af pool-patos«, fortæller Saint Best om videoen.

Videoen er produceret i samarbejde med Isaac Production.

Du kan opleve Saint Best på Spot Festival til foråret og til deres første headlinerkoncert på Ideal Bar i København den 11. maj.