Vind to koncertbilletter til Jens Lekman

Vi har her på Undertoner netop anbefalet svenske Jens Lekmans danske koncerter i april måned. I februar måned udgav han sit nyeste album, Life Will See You Now, som adskiller sig ud fra tidligere udgivelser. Svenskerens nye plade er kitschet og eksotisk, og den tegner et mere lyst udtryk, end visse af hans tidligere udgivelser, hvor melankolske popballader har tegnet udtrykket.

Vi har her på Undertoner to billetter til indiecroonerens koncert på Voxhall i Aarhus den 16. april klokken 20.00. Dem vil vi gerne forære til den, der kan svare rigtigt på dette Jens Lekman-spørgsmål, som lyder:

Hvad er titlen på Jens Lekmans debutalbum fra 2004?



OBS:

Konkurrencen er slut, og vinderen er udtrukket og kontaktet.