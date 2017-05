Fokus på: Primavera Sound 2017

Lad os nu én gang for alle bare blive enige om, at Primavera Sound står for Europas mest imponerende festival-lineup – og i år er ingen undtagelse. Det er der også en hel del danskere og skandinaver, som for længst har fået øjnene op for, og som drager til Barcelona for at tage del i de musikalske herligheder, inden det går løs på de største festivaler herhjemme. Undertoner inklusive.

Selvom sidste års helt vanvittige sammensætning af optrædende bands og artister på den spanske middelhavskyst ikke helt bliver overgået denne gang, bør der stadig være masser at give sig i kast med (og lidt til), når det (efter en lille opvarmningstyvstart) for alvor går løs i Barcelona fra den 1. til den 3. juni 2017.

Roskilde Festival-aktuelle Arcade Fire, Frank Ocean, der gæster NorthSide Festival, Aphex Twin, Grace Jones og Van Morrison er bare nogle af de navne, man finder øverst på plakaten, men som altid bliver det først rigtig sjovt, når man dykker lidt længere ned.

Sangerinden Elza Soares leverer eksempelvis en af de unikke koncertoplevelser, man bare må og skal se, når hun med sin hæse stemme og særprægede persona beretter om forholdene for mange kvinder i hjemlandet Brasilien, akkompagneret af nogle af sambalandets dygtigste musikere. I en lidt anden boldgade, men også med en stærk kvindevokal i fokus, er Mitski garant for klassisk indierock, hvilket man alternativt også kan opleve i Lille Vega i København den 15. juni.

Er man til noget mindre jordnær rock, kan man eksempelvis slå et smut forbi israelske Vaadat Charigim, som spiller noget så specielt som hebraisksproget shoegaze, eller prøve kræfter med amerikanske The Black Angels, der netop nu er ude med deres bedste plade i mange år, Death Song.

Vil man til gengæld have en helt igennem enestående musikoplevelse, vil jeg anbefale at stifte bekendtskab med Junun: Projektet, der involverer den israelske musiker Shye Ben Tzur, det talstærke, indiske orkester The Rajasthan Express og så Radiohead-guitaristen Johnny Greenwood, stod muligvis bag den bedste udgivelse i 2015, og skal man tro vidnesbyrd rundt omkring på nettet, skaber Junun en sublim fusion mellem ældgamle musiktraditioner og overlegen teknik.

Som en enkelt, ærgerlig note, måtte det amerikanske indierockband Grandaddy aflyse deres optræden efter bassist Kevin Garcias pludselige død tidligere på foråret. ”Heldigvis” har Primavera fået hevet en mindst lige så solid erstatning ind i form af skotske Arab Strap:

Som altid har Primavera også gjort deres hjemmearbejde grundigt i forhold til de spanske bidrag på festivalen. Huerco S., der gæstede fynske Phono Festival i fjor, byder på ambient, dekonstrueret electronica, mens gengangeren John Talabot har slået sig sammen med svenske Axel Boman i det clubbede Talaboman-samarbejde. Derudover er unge, baskiske Belako Spaniens nyeste anmelder-darlings på rockfronten, og The Wheels spiller vellydende, psykedelisk pop/rock med klar australsk inspiration.

Der er lagt op til endnu tre fantastiske musikdage i Parc del Forum, og Undertoner er med hele vejen.