Maj-koncerter I: Spot en gentleman med tapas i Croydon

Maj måneds komme er først og fremmest ensbetydende med startskuddet til Spot Festival i Aarhus. I år løber festivalen af stablen på byens spillesteder fra 4.-7. maj. Hold øje med sangskriveren og sangerinden Nanna Bech, som spiller fredag eftermiddag på Radar. Hun er for tiden ved at lægge sidste hånd på sit debutalbum, I Could Kill You in a Thousand Ways. Med sine skrøbelige, intime sange kan fans af eksempelvis My Bubba anbefales at kigge forbi. Et andet sted, det er værd at sætte et kryds i programmet, er ved lørdag aften i Musikhuset, hvor Anja T. Larhmann, som vi ellers kender fra Ice Cream Cathedral, går på scenen med et sfærisk musikalsk univers med sit soloprojekt Excelsior.

Der er i det hele taget meget guf at finde på Spots omfattende program. Bemærk også koncerterne med Yung og Marching Church, som sidst år scorede henholdsvis en anden- og en fjerdeplads på Undertoners liste over Årets bedste danske plader 2016. Tjek også to meget veloplagte bud på nutidig grungerock med den unge trio Alcabean (tidligere John Alcabean) og Darling Don’t Dance, som for nylig fik ros fra Undertoners anmelder Morten Madsen for albummet Pediophobia.

Meanwhile in Copenhagen… giver den firserfikserede synthpopduo Gents koncert i Pumpehuset fredag den 5. maj. Gents markerede sig især sidste år med nummeret “Love Is Tears”, som vi på Undertoner har fremhævet over flere omgange. Det kan Gents dog ikke blive ved med at leve højt på – så det er godt, at der er en splinterny musikvideo fra dem, som netop er landet 1. maj: “I Wanna Be Free”. Duoen spiller i øvrigt også under Spot Festivalen.

Lørdag den 6. maj slår klokken britisk, socialkritisk rap fra spoken word-skuffen med Sleaford Mods i Den Grå Hal på Christiania. Duoens seneste album, English Tapas, fik bl.a. disse ord med på vejen fra Undertoners Daniel Niebuhr: »Efter at have sendt socialrealistiske lussinger ud til højre og venstre gennem tre udgivelser på tre år, er Jason Williamson og Andrew Fearns efterfølgende pause gået med at turnere og samle kræfter til deres fjerde udspil, English Tapas. Resultatet er en mere professionel plade, der omvendt også mangler den sidste smule grit og ægthed, der gjorde dens forgængere til noget helt specielt.« Men mon ikke, de to briters samlede bedrifter alligevel gør det værd at kigge forbi Den Grå Hal 6. maj.

Der er mere britrap på programmet søndag den 14. maj – denne gang i grime-versionen. Her gæster den 23-årige Croydon-rapper Stormzy Store Vega i København. Han har scoret den ene britiske upcoming-pris efter den anden de senere år og er aktuel med albummet Gang Signs & Prayer med bl.a. den ret overlegne single “Cold”. Viser han sig så som en regulær grime-Messias på en scene? Det kan du måske få svar på, hvis du har billet til den udsolgte koncert – eller hvis du læser koncertanmeldelsen dagen efter her på Undertoner.

Du kan finde flere Undertoner-anbefalede koncerter i vores koncertkalender.