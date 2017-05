Maj-koncerter II: Jeg ender altid på førstesal, om jeg så er i Barcelona eller Iowa

De danske spillesteder er klar med en ordentlig palet af koncerter, inden festivalsæsonen 2017 for alvor går i gang.

I Lille Vega torsdag den 18. maj har man mulighed for at opleve en dansk duo, som har markeret sig stærkt i 2017 både nationalt og internationalt. Der er tale om Nikolaj Vonsilds (When Saints Go Machine) og Kristian Finne Kristensens (Ghorus Grant) sideprojekt Cancer . Det er egentlig ikke helt rimeligt at kalde Cancer for et sideprojekt. Man kan godt få indtrykket om sideprojekter, at de måske ikke er lige så helhjertede, men med Cancers andet album, Totem, fra i år får man det klare indtryk, at Cancer betyder mindst lige så meget for de to som henholdsvis When Saints Go Machine og Chorus Grant.

Totem har fået rigtig gode anmeldelser herhjemme og i udlandet, og her på Undertoner gav vi også albummet fem store U’er. Vores anmelder Søren Hansen slutter sin bedømmelse af med at konstatere: »Totem er et album fra en af de mest interessante danske grupper for tiden. Der er højdepunkter, og de er virkeligt høje, og det kommer heldigvis ikke med et medfølgende lavt bundniveau, fordi både sangskrivningen og den musikaliteten er så skøn det meste af tiden. Det jeg tager med mig fra dette album – udover en hel del gode sange – er, at Cancer virkelig har skabt sit eget univers, og jeg glæder mig til fortsat at gå på opdagelse i det fordi, det har så meget mere at byde på, som jeg endnu ikke har opdaget.«

To dage efter på Stengade i København spiller to bands, som i den grad laver skvulp i det danske undergrundshav lige nu. Her er tale om Ayowa (udtales som den amerikanske stat Iowa) og Barselona . Ayowa er et nyt projekt med den danske sangerinde Hannah Schneider i front. Bandet spiller dragende og svævende pop med en masse synthflader, som danner et drømmende lydunivers. Ayowa har netop udgivet singlen ”Fri”. Barselona består af to gamle efterskolevenner, som spiller glad og charmerende popmusik med en lækker omgang guitarsoli. Lyden er 80’er-inspireret og får én til at tænke på markante danske popnavne som Kasper Winding og Thomas Helmig. Både Ayowa og Barselona spiller i øvrigt på dette års Roskilde Festival.

Er man til rå og skramlende guitarrock med rødder i gammel, nøgen blues, og har man samtidig et ømt punkt for The White Stripes-konstellationer, så er der et særligt arrangement torsdag den 25. maj på Radar i Aarhus. Her spiller hele tre duoer en omgang tung og tæskecharmerende rockmusik. Der er tale om The Shrines, Black Dog Howl og Long Line Down, som lige nu betragtes som nogle af de mest markante navne inden for genren her i Danmark.

Den svenske indiepopgruppe First Floor Power blev stiftet af en vis Jenny Wilson i 1997. Gruppen gik dog i stå i løbet af 00’erne grundet andre projekter, men i år har First Floor Power 20 års jubilæum, og det er ret nostalgisk for de fire gamle venner, som har valgt at gå sammen og spille to eksklusive jubilæumskoncerter, henholdsvis på Loppen på Christiania fredag den 26. maj og dagen efter på Inkonst i Malmö. De to byer som ligger skåningene allerkærest.

