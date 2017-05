Stormzy, 14.05.17, Store Vega, København

Den London-baserede grime-prins Stormzy gik på scenen i København med masser at leve op til oven på sidste års Roskilde-koncert og et solidt debutalbum.

I november 2016 befandt jeg mig i præcis samme sal, som jeg gjorde søndag aften, og lighederne stopper ikke her (hold nu fast). Schoolboy Q sparkede sin koncert i gang med at rive op i den ældgamle svensk-danske rivalisering ved at proklamere, at publikummet i Stockholm havde været det vildeste, og dermed svære for danskerne at overgå. Den fejde er tydeligvis ikke blevet mindre sindsoprivende siden for et halvt år siden. Grime-rapperen Stormzy fik nemlig sat ild i publikum med præcis samme udmelding, og det ellers allerede tændte publikum, der særligt var blevet varmet godt op med Lethal Bizzles cirkelspark og højenergiske grime, ville vise sig at give trefoldigt igen.

Forventningerne til koncerten har været høje, siden Stormzy lagde Roskilde Festival ned sidste år og trodsede klassiske festivalelementer som silende regn. Læg hertil udgivelsen af den stærke debut Gang Signs and Prayer, og der var en del at indfri. Spændende var det særligt at se, hvordan de mere afdæmpede sange ville begå sig blandt den buldrende grime fra debuten, der har et velvarieret udtryk. Selvom man sad lidt med trangen til at vende tilbage til det hårdtslående tempo, fungerede netop de numre som tiltrængte pauser. Foruden dem kunne man frygte, at både Stormzy og publikum havde kørt sig selv i sænk. Særligt godt fungerede det på “Cigarettes and Cush” med det charmerende omkvæd sunget af Kehlani, der er det mest velkendte af de mere langsomme numre.

Højdepunkterne var dog uden tvivl, når grimen stod i sin originale hårdtpumpende form, som på koncertens andet nummer, “Cold”, der for alvor sparkede showet i gang. Og i løbet af koncerten leverede den unge brite numrene fra fra sit debutalbum på energisk og helt igennem overbevisende vis. Hen mod slutningen kunne Stormzy dog (desværre) ikke dy sig for at spille dét Ed Sheeran-nummer, som han har et enkelt vers på, i remixversionen. Er det virkelig nødvendigt at høre allestedsnærværende “Shape of You” til en Stormzy-koncert? Svaret er nej.

Ligesom til Schoolboy Q var det det klassiske hiphop-setup på scenen; en rapper og en dj. Med fokus på ordet klassisk, for det var ikke noget, der trak ned på oplevelsen. Men har man set liveversionen af “Big for Your Boots” fra BBC Live Lounge, kan man næsten ikke undgå at ønske sig at høre selve musikken, eller bare dele af den, blive fremført live. Men det skal man nok kigge langt efter. Et gennemført livesæt havde nok også taget noget af pusten ud af grimeoplevelsen.

Modsat sin kollega Lethal Bizzle, der lød bedre live end på studieversionerne, overgik Stormzy ikke sig selv. Det ville næsten også have været skammeligt overlegent. Vokalen sad lige i skabet og blev aldrig råbende, eller, ja, skabet, som grimerap ellers hurtigt kan blive, særligt når energien fra både publikum og Stormzy kører på så højt et tryk, som den gjorde søndag aften. København vandt i øvrigt i kategorien “Bedste publikum”, og Big Mike så oprigtigt overvældet ud, da han gav den melding.

Kæmpe cadeau til de unge kids, der gør koncerten til en oplevelse, både for kunstneren og resten af publikum, og cadeau til Store Vega for at have siddepladser til søndagstrætte 25-årige anmeldere.