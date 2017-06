Belako, 02.06.17, Primavera Sound, Barcelona

En hurtig tretrinsguide til, hvordan man ødelægger et ungt, upcoming bands store festivaldebut:

Læg koncerten så tidligt som muligt

Kl. 18.50 er endog meget tidligt efter spanske standarder. På det tidspunkt havde langt fra nok festivalgæster forladt deres respektive baser i Barcelona, og det var svært ikke at hæfte sig ved den sparsomme menneskemængde på festivalpladsen. Som første navn på Primaveras hovedscene – og et af de første navne overhovedet – denne fredag stod de spanske indiedarlings i Belako for at skulle lokke folk primært fra Barcelonas centrum ud til Parc del Forum, hvilket i sig selv havde været en svær opgave for et hvilket som helst band. Folk var simpelthen ikke dukket op på festivalpladsen på det tidspunkt.

Læg koncerten så langt væk som muligt

Heineken-scenen ligger godt og vel et kvarters gåtur fra hovedindgangen til festivalen. Det er som sådan ikke fordi, ruten derud er helt og aldeles ufremkommelig, men for de musikalsk uindviede synes valget mellem en koncert med et mere ukendt, spansk band 15 minutter væk og så en håndfuld andre optrædende afstandsmæssigt tættere på noget åbenlyst.

Læg koncerten på en alt for stor scene

Der skal lyde stor ros herfra til Belako for i det mindste at tage kampen op fra den store scenekonstruktion, der mere end ofte fik de fire spaniere til at fremstå meget små. Spilleglæden var helt i top, men uanset hvor langt frem mod scenekanten, bandet havde rykket deres udstyr, emmede deres optræden og fremtræden af en vis form for ærefrygt over for rammerne.

Konklusionen på ovenstående punkter synes derfor indlysende – og det var de også – og hvad der kunne have været en mere nærværende oplevelse på en af festivalens mindre scener blev i stedet til en så afgjort skuffelse, hvor festivalens forventninger blev Belakos værste fjende.

Når det så også er sagt, så manglede Belakos materiale simpelthen variation og gnist. Alt for mange gange tog jeg mig selv i at miste al interesse, uanset hvor hårdt kvartetten prøvede at få mig til at genfinde den. Den nye single “Render Me Numb” og den øjensynlige publikumsfavorit “Track Sei” var blandt de få musikalske højdepunkter, hvor Cris Lizarragas vokal også akkurat slæbte sig op på et niveau over det forglemmelige.

Jeg vil vove at påstå, at et band med så svingende kvalitet og manglende karakter aldrig havde fået æren af at spille på eksempelvis Orange Scene, og fredagens fejlbooking gjorde desværre intet andet end at skade Primaveras ellers flotte traditioner med musikalsk fremsynethed og unikke koncertoplevelser.