Chinah, 10.06.17, NorthSide Festival, Aarhus

Danmarks nye synthpop-darlings var veloplagte og velspillende, da de lørdag aften bød op til energisk, men lidt for homogen 80’er-fest. Næste skridt for bandet må være en mere varieret og risikovillig tilgang.

Jeg har savnet NorthSides Rød Scene mærker jeg, da jeg står klar til Chinah lørdag aften. Den vækker minder om det hedengangne Cosmopol, Roskilde-teltet, hvor jeg har haft mange af mine yndlingskoncerter gennem tiden. Netop til bands af Chinahs størrelse, er det en perfekt scene, hvor dækket over publikum er med til at skabe en intimitet, som kan være svær at skabe på den mere åbne festivalplads mellem Grøn og Blå Scene.

Stemningen skulle også vise sig helt i top, da electropop-trioen trådte ind på scenen til tonerne af rød alarm fra åbningsnummeret “The Space Another Made” fra gruppens nyeste udgivelse, Hints. Det relativt nye band, der sidste år var nomineret til både “Årets danske gruppe” og “Årets nye navn” til Danish Music Awards, har tydeligvis formået at skaffe sig en dedikeret fanskare, primært baseret på sidste års roste EP Once the Lights Are On. De veksler meget homogent mellem numre fra de to EP’er, hvor åbneren efterfølges godt med “Minds” og “Can’t Remember How It Feels”.

Chinah er tydeligvis veloplagte og har publikumstækken til at skabe en fest blandt det unge og begejstrede publikum. Særligt gennembrudshittet “Away from Me” får kæmpe applaus, men koncerten er dog ikke en uforbeholden sejrsgang. Et stykke inde i koncerten bliver det tydeligt for mig, at der er tale om et meget ungt band, der mangler det sidste for også at kunne udfordre sit publikum lidt. Bortset fra interessante, men sporadiske synthesizer-soloer, så bliver aftenens koncert spillet meget sikkert – desværre også i en sådan grad, at det føltes en smule monotont i længden. Man kunne ønske sig en højere grad af autonomi fra materialet, hvor bandet tør bringe hinanden mere i spil og tage lidt flere chancer.

Der er dog tydeligvis potentiale til et virkelig godt liveband i Chinah, der formentlig vil kunne stykke en mere alsidig sætliste sammen, når først de får udgivet et debutalbum, der naturligt vil påkræve en mere facetteret række af numre. Indtil da “nøjes” de med at spille op til begejstret dans, og det var lige, hvad publikum havde brug for denne aften.